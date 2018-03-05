Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK







6 MART 1930-6 MART 2018 GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ISPARTA’YI TEŞRİFLERİNİN 88. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA

PROGRAMI 6 MART 1930-6 MART 2018 GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ISPARTA’YI TEŞRİFLERİNİN 88. YILDÖNÜMÜ KUTLAMAPROGRAMI

6. 5 Mart 2018 Pazartesi günü düzenlenecek olan “6 Mart Atatürk Gençlik Koşusu” öncesinde, esnasında ve sonrasında Atatürk Stadyumunda ve çevresinde gerekli trafik ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından, sorumludur.

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ:

1. Ata’ya saygı yürüyüşünde taşınacak olan Türk Bayrağı ve ATATÜRK posterinin temininden ve her branştan atletlerin görevlendirilmesinden,

2. 5 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14.00’da Atatürk Stadyumunda “6 Mart Atatürk Gençlik Koşusu” nun düzenlenmesinden, sorumludur. (100 m, 400 m, 800 m, 1500 m koşusu Atatürk Stadyumu’nda olacak)

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:

1. Tören ve etkinliklerin genel takibi ve uygulanmasından,

2. Yedek ses yayın cihazının Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğünce hazır bulundurulmasından,

3. Ata’ya Saygı Yürüyüşü ’ne ve Çelenk Sunma Törenine katılacak lise ve dengi okulların 24’er kişilik öğrenci gruplarının idareci ve öğretmenler nezaretinde toplanma yerlerinde hazır bulundurulmalarının sağlanmasından,

4. Dövizlerin, konuşma metninin ve okunacak şiirlerin görevlendirilecek bir komisyon tarafından tespit edilip incelenmesinden, sorumludur.

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ:

1- 06 Mart 2018 tarihleri arasında ATATÜRK ile ilgili kitap sergisinin hazırlanmasından, sorumludur.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ:

6 Mart 2018 Salı günü Tören süresince ve 5 Mart 2018 Pazartesi günü yapılacak olan koşu boyunca bir ambulansın sağlık görevlileriyle birlikte Atatürk Stadyumunda hazır bulundurulmasından, sorumludur.

İL ÖZEL İDARESİ:

Kutlama programının ve dövizlerin basımından sorumludur.

Bu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir.

İL KUTLAMA KOMİTESİ

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün İlimizi Teşriflerinin 88. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenlere katılımlarınızı dilerim.

Şehmus GÜNAYDIN İsparta Valisi

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İSPARTA’YI TEŞRİFLERİNİN 88.

YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

GENEL ESASLAR:

1. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün İsparta’ yt teşriflerinin 88. Yıldönümü 6 Mart 2018 Salı günü belirtilen program dâhilinde tören ve etkinliklerle kutlanacaktır.

2. 6 Mart 2018 Salı günü devlet daireleri, resmi ve özel kurumlar, mağazalar, dükkânlar, evler, meydan ve caddelere bayrakların ve günün anlam ve önemini belirten dövizlerin asılması ve 6 Mart Atatürk Caddesinin süslenmesi, bir gün önceden yapılacaktır.

3. Korteje katılacak tüm gruplar, Türk Bayrağı, Atatürk Resmi, kurum ve kuruluş adını gösteren döviz dışında hiçbir pankart vb. taşımayacaklardır.

4. Törene kaplanlar 6 Mart 2018 Salı günü saat 10.00’da Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden hareket ederek 6 Mart Caddesini takiben Cumhuriyet Alanına gelecek ve Cumhuriyet Alanı’ndaki yerleşim düzenine göre yerlerini alacaklardır.

5. 6 Mart 2018 Salı Günü hava şartları müsait olmadığı takdirde sadece çelenk sunma töreni yapılacaktır. Diğer etkinlikler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilecektir.

ATA’ YA SAYC.1 YÜRÜYÜŞÜ :(6 Mart 2018 Salı Saat 10.001

Ata’ ya saygı yürüyüşüne katılacak mülki, askeri, adli erkân, üniversite mensupları, siyasi parti, oda, birlik, demek, vakıf temsilcileri, halk, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer meslek teşekkülleri ve öğrenci grupları, Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yerlerini almış olacaklardır.

Kortej aşağıdaki sıraya göre teşkil edilecektir.

1- Mehteran,

2- Bayrak ve Flamalar,

3- Tören Birliği,

4- Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Demeği İsparta Şubesi Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Demeği İsparta Şubesi Başkanlığı,

5- Protokol,

6- Mülki, askeri, adli erkân ve S.D.Ü. mensupları,

7- Siyasi parti temsilcileri,

8- Halk, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve diğer meslek teşekkülleri,

9- Okulların temsilci öğrenci grupları.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ: (6 Mart 2018 Salı Saat 10.151

1. Yürüyüş kortejinin gelerek yerlerini almasından sonra;

a) Valilik,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri,

c) Belediye Başkanlığınca,

ATATÜRK Anıtı’na çelenkler sunulacaktır.

2. Çelenk sunmayı müteakiben ATATÜRK Anıtı önündeki meşale yakılacak, verilecek işaret ile bir dakikalık saygı duruşuna geçilecek ve devamında İstiklal Marşı söylenecektir.

3. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma, Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya GÜNAYDIN tarafından yapılacaktır.

4. Ödül Töreni (Koşuda 1. olan yarışmacılara ödülleri takdim edilecektir)

DİĞER ETKİNLİKLER :

1. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 01 -06 Mart 2018 tarihleri arasında ATATÜRK ile ilgili Halil Hamit Paşa Kütüphanesinde bir kitap sergisi düzenlenecektir.

2. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14.00’da Atatürk Stadyumunda “6 Mart Atatürk Gençlik Koşusu” düzenlenecektir. (100 m, 400 m, 800 m 1500 m koşusu Atatürk Stadyumu’nda olacak)

GÖREV VE GÖREVLİLER :

GARNİZON KOMUTANLIĞI :

6 Mart 2018 Salı Günü saat 10.00’da Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayacak olan Ata’ ya saygı yürüyüşü için Tören Birliği’nin hazır bulundurulmasından sorumludur.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI :

1. Tören yeri ve caddelerin temizliğinden,

2. 6 Mart Atatürk Caddesi ile diğer caddeler ve dükkânlara bayrak asılmasının temininden,

3. ATATÜRK Anıtı’ndaki Meşalenin verilecek işaret ile yakılmasından,

4. İstasyon Caddesine ve 6 Mart Atatürk Caddesine sözleri Milli Eğitim Müdürlüğü’nce oluşturulacak inceleme komisyonunca tespit edilen dövizlerin astırılmasmdan,

5. ATATÜRK Anıtı’ndaki bayrak direklerinin kontrolünden,

6. Yürüyüşe katılacak olan mehteran ekibinin hazır bulundurulmasından,

7. 6 Mart 2018 Salı günü saat 10.15’ de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydam’nda yapılacak olan çelenk sunma töreni için ses yayın cihazının kurulmasından, sorumludur.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI:

Valilik çelengi bir polis memuru ve bir jandarma personeli tarafından taşınacağından bir jandarma personeli görevlendirilmesinden, sorumludur.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ:

1. Ev, işyeri, kuruluş ve benzeri yerlere Belediye ile işbirliği yapılarak, tüzük ve yönetmeliğe uygun olarak bayrakların astırılmasmdan,

2. Kortejin toplanma ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına intikali esnasında gerekli trafik ve emniyet tedbirlerinin alınmasından,

3. Kortejde Türk Bayrağı, Atatürk resmi, kurum ve kuruluş adını gösteren döviz dışında pankart taşımak isteyen grupların kortejin dışına çıkarılmasından,

4. Valilik çelengi bir polis memuru ve bir jandarma personeli tarafından taşınacağından bir polis memuru görevlendirilmesinden,

5. ATATÜRK Anıtı’na sunulan çelenklerin muhafazasından,