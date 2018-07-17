Engelliye bin 951 TL

Temmuz’da engellilerin de maaşları arttı. 3’er aylık periyodlarla ödenen tutar yüzde 40-69 arası engeli olanlarda bin 301 liraya, yüzde 70 ve üzeri engel iolanlarda bin 951 liraya çıktı





Devlet, engelli vatandaşlara maaş desteği sağlıyor. Engelli vatandaşlara 3'er aylık dönemlerle ödenen, adını kanun numarası olan '2022 sayılı Kanun'dan alan '2022 maaşı', Temmuz'da zamlandı. 3 aylık maaş miktarı, engel oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olanlarda bin 197 lira 44 kuruştan 103 lira 59 kuruş artışla bin 301 lira 3 kuruşa yükseldi. Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanlara 3 ayda bir ödenen tutar da bin 796 lira 16 kuruştan 155 lira 38 kuruş artışla bin 951 lira 54 kuruşa ulaştı.



NASIL ALINIYOR?

Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişiler engelli aylığı alabiliyor. Engelli aylığı olacak kişinin 18 yaşından büyük olması da şart. Sigortalı olarak çalışan veya SGK'dan gelir veya aylık alan engelliler aylık alamaz. Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olan engelliler de aylık alamıyorlar. Engelli aylığı alabilmek için çalışmamak dışında bir de gelir sınırı var. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 3'te 1'inden az olması gerekiyor. Bu sınır 2018 yılı için 483,63 lira olarak uygulanıyor..