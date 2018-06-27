En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin büyük bir heyecan içinde beklediği Temmuz zammı ile ilgili detaylar artık netleşti. 1 hafta sonra emekli maaşına zam gelecek. Şuanda en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Buna göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?



Türkiye'de tam 12,3 milyon emeklinin merak içinde beklediği Temmuz ayında yapılacak zam miktarı 1 hafta sonra belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verilerinin etkili olacağı zam da maaşlar da yaşanacak artışı da ortaya koyacak.



ENFLASYON FARKI ZAM ORANINI BELİRLEYECEK



İlk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 3,5'lik artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. İlk 6 aylık TÜFE verisinin yüzde 4'ü aşan kısmı ise memur emeklilerinin enflasyon farkı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri verilerin açıklanması ile birlikte zam oranlarını öğrenecek ve önümüzdeki seyreden ayda zamlı maaşlarına kavuşabilecekler.



Daha önce uzmanların yaptığı tahminler ve ilk 4 aylık enflasyon verileri ışığında zammiktarının yüzde 5, 5,5 civarında olması beklenirken son yaşanan gelişmelerle birlikte emekli maaşına yapılacak zam miktarında da yüksek bir artış olması söz konusu. Ocak- Mayıs ayında gerçekleşen enflasyon neticesinde yüzde 6.39 olarak belirlenen enflasyon miktarında uzmanların yaptığı tahminler doğrultusunda Haziran ayı ile birlikte bu oranın yüzde 7.27'lere çıkması bekleniyor.



YÜZDE 7.27 ORANINDA GERÇEKLEŞECEK



Haziran enflasyonuna göre bu oranlar artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde ise tahmin ise ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.27 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketinin gerçekleşmesi durumunda ise emeklilerin alacağı zam miktarı yüzde 7.27 olarak gerçekleşecek. Bu durumda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?



Memur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 3.27 enflasyon farkıyla yüzde 6.77'ye ulaşacak.



EK ÖDEME DE ARTACAK



Emekliler, her ay maaşıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.



Temmuz'da maaşlar artacağından, ek ödeme de yükselecek.