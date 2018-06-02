Emeklilere ikramiyeyle ilgili Bakan'dan açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, mayıs ayında yaklaşık 100.000 kişinin emekli aylığına bağlandığını, onların da bayram ikramiyesi alabileceğini açıkladı.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana’nın Ceyhan ilçesinde, öğretmenevinde, muhtarlar, STK temsilcileri ve Ak Parti üyeleri ile birlikte iftar yemeğine katıldı.



İftar yemeğinde konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, “Mayıs ayında emekli olan 100 bin vatandaşımızın, Haziran ayında verilecek emekli ikramiyesini alabilecekler” dedi.





Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"En son ve en büyük mutluluk veren, emeklilerimizle ilgili 2 bayramda ikramiyeyle ilgili uygulamamız. İnşallah ödemeleri bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Ayın 8'inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7'sinde Emekli Sandığı'ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz.



11-12-13'ünde de emekli maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. O kadar titiz davrandık ki 12,3 milyon emeklimizle ilgili bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Helali hoş olsun, çok uzun zamandır talep edilen bir şeydi. Yaklaşık 4-5 aydır çantamızda olan bir düzenlemeydi. 'Taşeron konusunu bitirip ondan sonra başlayalım' diye hedeflemiştik. Ondan sonra bir sürü çalışma girdi bu zamana kısmet oldu. Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın. Ben bakanlığımdaki bütün çalışma arkadaşlarıma, SGK'deki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gece gündüz çalışıyorlar. Her gün takipteyim, inşallah 100 bin emeklimiz daha eklenmiş durumda, şu anda işlemlerini tamamladığımız. Hiçkimseyi dışında bırakmayacağız."