Emekli zammı yarın hesaplarda
Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamları ile zamları belli olan milyonlarca emekli, dul ve yetim ve 3 milyon memurun alacağı zam oranları belli olmuştu. Emeklilerin zamlı maaşları yarından itibaren hesaplara yatmaya başlıyor.
12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu.
YÜZDE 5.01 ZAM
Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar yarından itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler 28 Temmuz’a kadar sürecek.
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EMEKLİ MAAŞLARI KİME NE ZAMAN YATIYOR
Emekli maaşları SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre yatıyor. Tahsis numarasının son rakamına göre bu gün belirleniyor.
SSK EMEKLİSİ İÇİN
Tahsis numarasının son rakamı
-9 olanlara her ayın 17’sinde
-7 olanlara her ayın 18’inde
-5 olanlara her ayın 19’unda
-3 olanlara her ayın 20’sinde
-1 olanlara her ayın 21’inde
-8 olanlara her ayın 22’sinde
-6 olanlara her ayın 23’ünde
-4 olanlara her ayın 24’ünde
-2 olanlara her ayın 25’inde
-0 olanlara her ayın 26’sında
BAĞKUR EMEKLİSİ İÇİN
Tahsis numarasının son rakamı
-9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25’inde
-3 ve 1 olanlara her ayın 26’sında
-8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27’sinde
-2 ve 0 olanlara her ayın 28’inde