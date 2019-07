Emekli zammı yarın hesaplarda

Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamları ile zamları belli olan milyonlarca emekli, dul ve yetim ve 3 milyon memurun alacağı zam oranları belli olmuştu. Emeklilerin zamlı maaşları yarından itibaren hesaplara yatmaya başlıyor.





12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu.



YÜZDE 5.01 ZAM

Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar yarından itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler 28 Temmuz’a kadar sürecek.

,

EMEKLİ MAAŞLARI KİME NE ZAMAN YATIYOR

Emekli maaşları SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre yatıyor. Tahsis numarasının son rakamına göre bu gün belirleniyor.



SSK EMEKLİSİ İÇİN

Tahsis numarasının son rakamı

-9 olanlara her ayın 17’sinde

-7 olanlara her ayın 18’inde

-5 olanlara her ayın 19’unda

-3 olanlara her ayın 20’sinde

-1 olanlara her ayın 21’inde

-8 olanlara her ayın 22’sinde

-6 olanlara her ayın 23’ünde

-4 olanlara her ayın 24’ünde

-2 olanlara her ayın 25’inde

-0 olanlara her ayın 26’sında



BAĞKUR EMEKLİSİ İÇİN

Tahsis numarasının son rakamı

-9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25’inde

-3 ve 1 olanlara her ayın 26’sında

-8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27’sinde

-2 ve 0 olanlara her ayın 28’inde