Emekli olanların maaşı düşmeyecek

Emekli olanların maaşı düşmeyecek
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Emekli olanların maaşı düşmeyecek
Hükûmet, yeni emeklileri sevindirecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Yeni sistemde emekli olanlar, ek ödemeler dışındaki maaşı kadar emekli maaşı alacak...

Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce kişi, hükûmetin yeni çalışmasını beklerken, AK Parti’nin hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampında, yeni bir sistem çalışmasının sinyalleri verildi. AK Parti’nin yeni dönem stratejisinin belirlendiği kampta, en fazla soruya muhatap olan isim, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Son zamlar, işsizlik, enflasyon gibi soruların yöneltildiği Albayrak’a, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili de çok sayıda soru yöneltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT’lilerle ilgili beklentilere cevap verebilmek adına Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirmişti. Oluşturulan bir çalışma grubunun enine boyuna araştırdığı konunun, kampta da gündeme geldiği öğrenildi. Bakan Albayrak bu yöndeki sorulara cevap verirken, yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Edinilen bilgiye göre Albayrak, vatandaşın çalışırken aldığı maaşı emeklilikte de alabileceği bir sistemden söz etti. Sisteme göre alınan maaşta bulunan ek ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan net tutar kadar emekli maaşı ödenmesi üzerinde duruluyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da toplantıda konunun gündeme gelmesi üzerine üç-dört model üzerinde çalıştıklarını ama en iyi modelde bile bütçeye çok büyük külfet çıktığını kaydettiği öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği, bu yıl içerisinde netleşeceği ifade edildi.

Enflasyonda kronik yapıyı kıracağız

Öte yandan, edinilen bilgiye göre Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak’ın, milletvekillerinden gelen, elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin sorulara “Son zamlar üç aylık maliyetleri oluşturan unsurlar dikkate alınarak yapılan zamlardır. Ayrıca, doğalgaz fiyatlarında Avrupa’ya göre en ucuz ülkeyiz” cevabını verdiği öğrenildi. Enflasyon konusuna da değinen Bakan Albayrak’ın “Enflasyondaki yüzde 7-8 kronik yapıyı bir türlü kıramadık. 2020’den sonra tek haneli enflasyon devam edecek” dediği ifade edildi.

İş teklifini çeviren çok sayıda işsiz var

Toplantıda alt gelir gruplarını rahatlatacak, lüks tüketimi ise frenleyecek adımlar atılacağını da dile getiren Bakan Albayrak’ın işsizlik konusuna da değindiği belirtildi. Türkiye’de yılda yaklaşık iki milyon gencin üniversiteden mezun olduğunu hatırlatan Albayrak’ın “İstihdam konusu ülkemiz için çok önemli. Ancak Türkiye’de iş beğenmeyenler var. Adama 5 tane iş teklif edilmiş ama işi beğenmemiş. Şimdi bu adama nasıl bakmalı?” misalini verdiği kaydedildi.

Türkiye Gazetesi
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!
Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi
Emekli olanların maaşı düşmeyecek
Akdeniz'de facia! En az 13 ölü ve çok sayıda kayıp var!
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı
Isparta'da Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenleniyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı Yapıldı
DOĞUŞ MUTFAK'TAN ALIRKEN KAZANIN!
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldi
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Organları 3 hastaya umut oldu
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası
ISPARTA 3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacakIsparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak05 Ekim 2019
Isparta'da iki otomobil çarpıştıIsparta'da iki otomobil çarpıştı02 Ekim 2019
Organları 3 hastaya umut olduOrganları 3 hastaya umut oldu05 Ekim 2019
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarındaProtein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında05 Ekim 2019
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge DünyasıIsparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası04 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimiIsparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi02 Ekim 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu sonSDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son04 Ekim 2019
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyorAyhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor03 Ekim 2019
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!02 Ekim 2019
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildiIsparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi02 Ekim 2019
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!03 Ekim 2019