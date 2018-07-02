

- Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda görevli Yarbay’a FETÖ’den gözaltı

- FETÖ’nün mahrem imam operasyonunda Isparta'da 1 Yarbay gözaltına alındı



- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen gözaltı kararı kapsamında, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda görevli Yarbay K.D. de gözaltına alındı.

Aralarında Isparta’nın da bulunduğu 18 ilde gözaltı kararı verildiği belirtilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edildiği, gözaltı kararı verilen şüphelilere daha önce idari işlem yapıldığı bildirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından Eğirdir’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Yarbay K.D.’nin, gerekli işlemleri sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne sevk edilmek üzere yola çıktığı belirtildi.



İHA

