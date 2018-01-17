DÜŞEN UÇ.AĞA ULAŞMAK İÇİN YOL AÇILIYOR



- Isparta'da düşen askeri uçağın enkazına ulaşmak için yol açma çalışması başlatıldı



Isparta’nın Yalvaç ilçesinde düşen askeri eğitim uçağının enkazına ulaşmak için iş makineleriyle yol açma çalışmasının başlatıldığı belirtildi.

Eskişehir’den kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde 14.30 sıralarında düştü. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112, itfaiye ile askeri ekip ve Kara Kuvvetlerinden helikopter sevk edildi. Uçağın enkazına karadan ulaşım sağlanamazken bölgeye Kara kuvvetlerinden helikopter ulaştı. Helikopterde görevli askerler, 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.



Vali Günaydın, bölgeye ulaşmaya çalışıyor

Bölgeye karadan ulaşımın sağlanması için iş makineleri yol açma çalışması başlattı. Isparta Valisi Şehmus Günaydın da bölgeye karadan ulaşmaya çalışıyor. Düşen askeri uçaktaki 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni 3 askeri personelin şehit olduğunu söyleyen Vali Günaydın, bölgede yoğun sisin etkili olduğunu belirterek, ilk ekibin helikopterle kısa sürede enkaza ulaştığını söyledi. Ekiplerin karadan ulaşması için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Günaydın, "Enkaza ulaşmak son derece güç. Arkadaşlarımız karadan enkaza ulaşmak üzere. Kara Kuvvetlerinden bir helikopter olaydan kısa bir süre sonra enkaza ulaştı. Ben de yoldayım bölgede yoğun sis var, yağış var ve çamur var. Karadan da enkaz bölgesine yol yok. İş makineleri yol açmak için çalışıyor. Ben de biraz sonra enkaz bölgesine ulaşmış olacağım. Olayın tam nedenini bilemiyoruz" dedi.



TSK'dan açıklama

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise, "17 Ocak 2018 tarihinde 11.03'te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve 3 kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz" denildi.



CN-235 tipi uçaklardaki kazalar

2001'de CN-235 tipi uçaklar 3 ay içinde üç kaza yaşadı. Ocak ayında Kayseri'de düşen uçakta 3 asker şehit oldu. Mayıs ayında Malatya'da meydana gelen ikinci kazada 34 asker şehit oldu. Aynı hafta içinde Ankara'da test uçuşu yapan uçak piste çakılıp 3'ü İspanyol 4 test pilotu yaşamını yitirince, CN-235 uçaklarının uçuşları geçici olarak durduruldu.



CN-235 teknik özellikler

İspanyol CASA ile Endonezyalı IPTN tarafından tasarlanan uçak, halen Airbus portföyünde yer alıyor. Çift turboprop motorlu nakliye uçağı, Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine 1991'de girmeye başladı. Uçaklar halen Hava Kuvvetlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında da görev yapıyor. Toplam 59 adet uçak nakliyeden VIP taşımaya, deniz karakoldan elektronik karıştırmaya kadar farklı görevlerde kullanılıyor.





ISPARTA (İHA) -

