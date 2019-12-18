DENEYAP, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA YAYILIYOR

-13 Aralık 2019-

Geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye’nin dört bir yanına yayılıyor. 12 ilde başlatılan ve bin 920 öğrencinin eğitim gördüğü atölyelerde yeni bir aşamaya geçildi. Aralarında Isparta ve Antalya’nın da bulunduğu 18 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulması kararı alındı.gençlerin merakla beklediği açıklamayı, sosyal medya hesabından yaptı.yetiştirme hedefimize adım adım ilerliyoruz.18 ilde yapılacak seçme sınavına başvurmaya davet ediyoruz” mesajını paylaşarak,sınavolduğunu duyurdu.öncülüğündeortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması amaçlanıyor. Bu doğrultuda çalışmalar yürütenGeleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri; Adıyaman,Ağrı,Çanakkale,Elazığ, Gaziantep,Kahramanmaraş, Kastamonu,, Tokat ve Yozgat’ta kurulacak. 100 binden fazla başvuru olacağını tahmin edilen Deneyap için iki aşamalı sınav yapılacak. Şubat ayında yazılı sınavı geçen öğrenciler, martta uygulamalı sınavda ter dökecek. 18 şehirde yaklaşık yeni 2 bin 900 öğrenci nisan ayında eğitime başlayacak. Her bir şehirde toplam 160 öğrenci eğitim alacak. Bunların yaklaşık 100’ünün ortaokul, 60’ının lise öğrencisi olması öngörülüyor.Geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye’nin dört bir yanına yayılıyor. 12 ilde başlatılan ve bin 920 öğrencinin eğitim gördüğü atölyelerde yeni bir aşamaya geçildi. Ağrı’dan Çanakkale’ye, Rize’den Antalya’ya 18 ilde daha Deneyap Atölyeleri kurulması kararı alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerin merakla beklediği açıklamayı, sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Varank, “50 bin teknoloji yıldızı yetiştirme hedefimize adım adım ilerliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi’nin kahramanı olacak öğrencilerimizi 18 ilde yapılacak seçme sınavına başvurmaya davet ediyoruz.“ mesajını paylaşarak, son başvurunun 6 Ocak, sınav tarihinin de 9 Şubat 2020 olduğunu duyurdu.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması amaçlanıyor. Bu doğrultuda çalışmalar yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, daha önce 12 ilde kurulan teknoloji atölyelerinin sayısını, 30’a çıkarıyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Varank, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, önemle üzerinde durduğumuz konuların başında teknoloji üreten insan kaynağımızı geliştirmek geliyor. Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin de en önemli başlıklarından birini bu oluşturuyor. Amacımız, Milli Teknoloji Hamlesi’nihayata geçirecek araştırmacı, yazılımcı, teknoloji uzmanı havuzumuzu hızlı bir şekilde büyütmek. Bu doğrultuda başlattığımız projelerden birisi de DeneyapTürkiye. Cumhurbaşkanımızın, Bakanlığımıza tevdi ettiği 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması görevi doğrultusunda, bu projeyi hayata geçirdik.” dedi.DeneyapTürkiye olarak adlandırılan bu uygulama ile ortaokul ve lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilere, 3 yıllık kapsamlı bir teknoloji eğitimi sunduklarını kaydeden Varank, “Elektronik programlamadan, robotik kodlamaya, siber güvenlikten yapay zekaya çeşitli teknoloji başlıklarında atölye eğitimleri ve proje çalışmaları ile geleceğin teknoloji geliştiren neslini yetiştirmeyi hedefliyoruz. DeneyapTürkiye kapsamında, bu yıl içerisinde 12 ilimizde eğitimleri başlatmış bulunuyoruz. 80 bin öğrencimizin başvurduğu bu ilk etapta, Anadolu Üniversitesi işbirliğinde titiz bir değerlendirme ile yaklaşık 2 bin üstün yetenekli öğrencimiz eğitim almaya başladı.” diye konuştu.Varank, projenin ikinci etabına geçtiklerini vurgulayarak, “18 şehrimizde daha Deneyap Teknoloji Atölyesini devreye alıyoruz. 18 ilimizde yine iki aşamalı bir seçme sürecimiz olacak. İlk olarak 9 şubatta Atatürk Üniversitesi ile iş birliğinde bir seçme sınavı yapacağız. Bu sınava 100 bine yakın öğrencimizin başvurmasını bekliyoruz. Başarılı olan öğrencilerimiz mart ayında ikinci aşama olan uygulama sınavına katılacak. Nihayetinde yaklaşık 3 bin öğrencimiz 3 yıllık bir eğitim programına başlayacak.” dedi.Deneyap Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı’nda da yer alan önemli proje olduğunun altını çizen Varank, “5 yıllık süreçte yaklaşık 50 bin öğrencimizi bu nitelikli teknoloji eğitiminden yararlandırmayı hedefliyoruz. Deneyap eğitimlerinden sonra da gelişimlerini takip edip desteklemeye devam edeceğimiz. Bu 50 bin gencimizin, Türkiye’nin geleceğini şekillendirebilecek bir etki gücüne sahip olacağına inanıyoruz.” diye konuştu.Varank, sosyal medya platformlarından DeneyapTürkiye’nin yeni aşamasını duyurdu. “50 bin teknoloji yıldızı yetiştirme hedefimize adım adım ilerliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi’nin kahramanı olacak öğrencilerimizi 18 ilde yapılacak seçme sınavına başvurmaya davet ediyoruz.” diyen Varank, “Son Başvuru Tarihi: 6 Ocak Sınav Tarihi: 9 Şubat” mesajını paylaşarak, gençleri teknoloji yıldızı olmaya davet etti.Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat’ta kurulacak. 100 binden fazla başvuru olacağını tahmin edilen Deneyap için iki aşamalı sınav yapılacak. Şubat ayında yazılı sınavı geçen öğrenciler, martta uygulamalı sınavda ter dökecek. 18 şehirde yaklaşık yeni 2 bin 900 öğrenci nisan ayında eğitime başlayacak. Her bir şehirde toplam 160 öğrenci eğitim alacak. Bunların yaklaşık 100’ünün ortaokul, 60’ının lise öğrencisi olması öngörülüyor.Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap’ta Adana, Ankara, Alanya, Edirne, Erzurum, Hakkâri, Eskişehir, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da eğitimlere başlanmıştı. Bu 12 ilde yapılan yazılı seçme sınavına 80 bin öğrenci başvurmuş, bunlardan başarılı olan yaklaşık 5 bin 500 öğrenci ise uygulama sınavına katılmıştı. İki sınavlı seçme süreci sonunda bin 920 öğrenci eğitim almaya hak kazanmıştı. 12 Deneyap atölyesinde 10 haftalık Tasarım ve Üretim dersi tamamlandı. 12 haftalık Robotik ve Kodlama eğitimi ise devam ediyor.=>