CK Akdeniz, 'e-Devlet'ten işlemlere başladı



CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından 'e-Devlet' üzerinden abonelik, borç ve başvuru sorgulama işlemlerinin başladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, elektrikle ilgili birçok işlemin e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandığın, işlemlerin hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-Devlet Kapısından müşterilerine hizmet vermeye başlayan CK Akdeniz, e-Devlet uygulamasıyla entegrasyon sürecini sağlarken, bu sistem üzerinden abonelik başlatma, abonelik iptali, borç ve başvuru sorgulama hizmetlerinin yapılabileceğini kaydedildi.

Müşterilerine hızlı ve iyi bir hizmet sunmak için çalıştıklarını, doğaya ve çevreye saygılı bir şirket olduklarını vurgulayan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, zaman kavramının değerli olduğunu, müşterilere hızlı, kaliteli, kolay erişilebilen hizmet deneyimi sunmak adına e-Devlet sistemine geçtiklerini kaydetti.

Bu hizmetle birlikte CK Enerji Akdeniz Elektrik müşterilerinin abonelik başvurusu ya da abonelik iptali gibi işlemleri e-Devlet üzerinden kısa sürede yapabileceklerini belirten Değerli, "Bu platformdan abonelik yapan ve ödeme bilgilerini görüntülemek ya da borç durumunu sorgulamak isteyen müşterilerimiz de söz konusu işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek." ifadelerini kullandı.

Müşterilerinin elektrik hizmetlerinden aynı gün içinde faydalanmaya başlayacağını da kaydeden Değerli, şunları kaydetti:

"Bu sistem üzerinden yapılan abonelik başvurularında müşterilerimizin sözleşmelerini kurye ile adreslerine gönderiyoruz. e-Devlet üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden, güvenilir bir şekilde elektrik hizmeti alacak olan müşterilerimiz, güvence bedelini de taksitli olarak buradan yatırabilecek."

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ANTALYA (AA) -

