5 Haziran Dünya Çevre Günü" tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de çevre bilincinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevre sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla, ilgi olur eki programı ile 10/06/2019 tarihinde saat 11:00'da Gölcük Tabiat Parkında Müdürlüğümüzce Çevre Günü Kutlamaları etkinlikleri yapılacaktır.
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMALARI
10 HAZİRAN 2019 ÇEVRE GÜNÜ VE ETKİNLİKLERİ HAFTASI PROGRAMI
(GÖLCÜK TABİAT PARKI)
- -Pazartesi Saat 11.00
- -Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- -İl Müdürümüz Abdullah BORCA’nın konuşması
- -Sn. Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’nun konuşmaları.
- -SDÜ Rektörlük, Çevre Bölüm Bşk.Iığı ve Güzel Sanatlar Fakültesi ödül Töreni -Ulusal Sıfır Atık Yarışmasında 1. ve 3. olan eserlerin ödüllendirilmesi -İlimizde Sıfır Atık Bilinci Yaygınlaştırma Çalışmalarında yer alan Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ödüllendirilmesi
- -İlimizde Sıfır Atık Uygulamalarında başarılı olan Kuramlara Teşekkür Belgesi verilmesi (E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu -TEİAŞ,-Yunus Emre Hastanesi-Halk Eğitim Md.lüğü)
- -Anaokulu gösterisi -Ortaokul gösterisi -Lise Müzik Grubu gösterisi -Sıfır Atık Stantlarmın gezilmesi -Öğrencilere Bisiklet Dağıtımı
- -Bisiklet Tura (Bisikletliler Demeği-Bisiklet alan Öğrenciler)
- -Gölcük kıyı çevre temizliği -İkramlar
- * Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma Günleri
- -Sıfır Atık Uygulamalarında başarılı olan kurumlan yerinde ziyaret
- -Kurum ve Kuruluşların Çevresel etkinliklerine katılım (Web sayfasından duyurulacaktır.)