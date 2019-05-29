ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMALARI

-Pazartesi Saat 11.00

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

-İl Müdürümüz Abdullah BORCA’nın konuşması

-Sn. Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’nun konuşmaları.

-SDÜ Rektörlük, Çevre Bölüm Bşk.Iığı ve Güzel Sanatlar Fakültesi ödül Töreni -Ulusal Sıfır Atık Yarışmasında 1. ve 3. olan eserlerin ödüllendirilmesi -İlimizde Sıfır Atık Bilinci Yaygınlaştırma Çalışmalarında yer alan Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ödüllendirilmesi

-İlimizde Sıfır Atık Uygulamalarında başarılı olan Kuramlara Teşekkür Belgesi verilmesi (E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu -TEİAŞ,-Yunus Emre Hastanesi-Halk Eğitim Md.lüğü)

-Anaokulu gösterisi -Ortaokul gösterisi -Lise Müzik Grubu gösterisi -Sıfır Atık Stantlarmın gezilmesi -Öğrencilere Bisiklet Dağıtımı

-Bisiklet Tura (Bisikletliler Demeği-Bisiklet alan Öğrenciler)

-Gölcük kıyı çevre temizliği -İkramlar

* Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma Günleri

-Sıfır Atık Uygulamalarında başarılı olan kurumlan yerinde ziyaret

-Kurum ve Kuruluşların Çevresel etkinliklerine katılım (Web sayfasından duyurulacaktır.)

5 Haziran Dünya Çevre Günü" tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de çevre bilincinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevre sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla, ilgi olur eki programı ile 10/06/2019 tarihinde saat 11:00'da Gölcük Tabiat Parkında Müdürlüğümüzce Çevre Günü Kutlamaları etkinlikleri yapılacaktır.