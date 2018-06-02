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Benzin ve motorine büyük indirim!

Benzin ve motorine büyük indirim!
ISPARTA
G.Tarihi: 02.06.2018 10:44
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Isparta Düğün Salonları
Benzin ve motorine büyük indirim! ÖTV'ye eklenecek
Motorinde 13, benzinde 14 kuruşluk indirim mevcut uygulama nedeniyle pompaya yansımayacak. İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştirilecek.

Akaryakıtta fiyat değişikliklerinin ÖTV’den karşılanmasına yönelik düzenleme üçüncü kez uygulandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarında, motorinde 13, benzinde 14 kuruşluk indirim olduğunu ve mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden, pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağını duyurdu. 
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