BAŞVURULAR 'ASAL'DAN YAPILACAK

ASKERLİK ŞUBESİ YA DA E-DEVLET

BANKA DEKONTU TESLİM EDİLECEK

CELP DUYURUSU AÇIKLANACAK

BİRLİĞE SEVK

Bedelli askerlik başvuru süreci öncesinde bazı detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu da asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı.Yüz binlerce aday inceleme yapmak için siteye akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sitede aksamalar yaşandı ve site çöktü.3 Ağustos Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de 'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' başlığı altında yer alan bedelli askerlik düzenlemesi, bazı şartların netlik kazanmasına olanak tanıdı. Peki, bedelli askerlik başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, birçok vatandaşın aklındaki soru hakkında bazı detaylar,Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılacak.Buna göre hak sahibi olup olmadığınızı size en yakın askerlik şubesinden, e-devlet'ten ya da konsolosluktan (yurt dışında yaşayanlar için) öğrenebilirsiniz.Ardından başvuru belgenizi alarak bankaya gidecek ve 15 bin lira olarak belirlenen bedelli ücretini yatıracaksınız.Banka dekontu askerlik şubesine teslim edildikten sonra celp duyurusunun açıklanması için beklemeye geçeceksiniz.Askeralma Genel Müdürlüğü celp duyurusunu yaptıktan sonra yoklamanızı askerlik şubesinden ya da e-devletten alarak birliğinize sevk edileceksiniz.Böylece 21 günlük askerlik hizmetiniz başlamış olacak.