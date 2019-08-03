4 Sporcumuz Milli Takımda… İlimizin Basketbol’daki genç yıldızları göğsümüzü kabarttı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörü aynı zamanda Milli Takım antrenörü Ömer Faruk Bilge’nin 4 sporcusu milli takım kampına çağrıldı.27 farklı branşta 30 bin 879 lisanslı sporcu sayısı, her yıl 30-35 ulusal spor organizasyonuyla spor kenti olan Isparta, yetiştirdiği başarılı sporcuların yanı sıra uluslar arası arenaya çıkacak milli sporcular ile adını duyurmaya başladı.Tüm branşlarda olduğu gibi Basketbol branşında da güçlü antrenör kadrosuyla hayata geçirilen altyapı atılımı meyvelerini vermeye başladı. İlimiz Milli takım Antrenörü Ömer Faruk Bilge’nin sporcuları Aleyna Tokgöz, Elif Duru Çelik, Rüveyda Yalvaç ve Toprak Sude Yürük Basketbol U14 Yıldız Kız Milli Takım 2. aşama kampına davet edildi.2020 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak olan U14 Kız Milli Takımı kamp kadrosuna girme başarısı gösteren sporcularımız ve antrenörümüz Ömer Faruk Bilge’yi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü