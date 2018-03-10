Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerden akademisyenleri ağırladı.Isparta Kent Konseyi tarafından organize edilen ve Isparta Belediyesinin desteklediği Türkiye Ekonomisi 2018 Halka Açılma ve Kripto Paralar (Bitcoin) Konferansı Kültür Sinemasında gerçekleştirildi. Konferansın Moderatörlüğünü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim görevlisi ve Finans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başaran Öztürk yaptı. Konferansa Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aksoy, Hitit Üniversitesi İİBF’den Yrd. Doç. Dr. Eyüp Ensari Şahin, Menkul Değerler Kurumsal Finans Yönetmeni Dr. Halil Arslan ve Finans Derneği İkinci Başkanı Dr. Batuğhan Karaer ‘Kitlerin Halka Açılması’, ‘Blockchain Sistemi ve Bitcoin’, ‘Halka Açılma Uygulamaları ve Sorunları’, ‘Turizm Sektöründe Halka Açılma’ konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Konferansa katılan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da bir konuşma gerçekleştirdi. Günaydın konuşmasında Isparta Belediyesi olarak yaptıkları yatırımlar ve şehrin genel durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.Kültür Sinemasında gerçekleştirilen konferansın ardından konuşmacılar ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden katılan akademisyenler Isparta Kent Konseyi Başkanı Ramazan Ziya Örmeci ile birlikte Belediye Başkanı Günaydın’ı ziyaret etti.Ziyarette Günaydın, “Hocalarımız, Türk ekonomisinin bu güne kadar siyasi ve diğer konularda nasıl ve nerelerden geçtiğini ve nasıl kayıplar verdiğini, bundan sonrada ne olabilir tahminine kadar ince detayları ile anlattılar. Faydalı bir etkinlik oldu. Ülke açısından bu ekonomik kararlarını ve güzelliklerini her bireyin biraz daha gelişim halinde adeta bunu öğrenmesi lazım. Yoksa ülkemizin bilmeyerek bazı çalışmalar yöntemler yanlış olursa ülke olarak ilerleme şansımız zayıf olur. Çok faydalı konuşmalar oldu, ben de çok yararlandım” dedi.ISPARTA (İHA)