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Bakan'dan flaş taşeron açıklaması!

Bakan'dan flaş taşeron açıklaması!
ISPARTA
G.Tarihi: 06.03.2018 17:08
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böcüzade

Bakan'dan flaş taşeron açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. İnşallah sonucuna da hep birlikte hayırlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz" dedi.


Bakan'dan flaş taşeron açıklaması!
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin  kadroya geçirilmesiyle ilgili 2 Ocak'ta başlayan geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini hatırlattı.

Takvimin işlemeye devam ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Dünden beri kamuoyunda sınav sürecinin başladığına dair haberler var  ama sınav süreçlerimiz çok daha önceden başladı. Örneğin biz Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı olarak Sosyal Güvenlik Kurumumuzda ilk sınavlarımızı 26  Şubat'ta yapmaya başladık. Çalışma Bakanlığı olarak da süreçlerimizi hızlı  şekilde tamamlamaya da çalışıyoruz. Şu anda 7 bin 500 kardeşimizin kadro  geçişiyle ilgili işlemler devam ediyor. Aşama aşama sınav süreçlerimiz 81  ilimizde sürüyor. Biz Bakanlık olarak sözlü bir sınav yapmayı tercih ettik. Bu  anlamda sınav sürecimizden sonra inşallah kadroya geçiş çalışmalarını 3 Nisan  sabahına kadar tamamlamayı hedefliyoruz."

"TEMENNİMİZ, SINAV SÜREÇLERİNİN DE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMESİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kadroya geçiş süreciyle  ilgili diğer bakanlıklarla koordinasyon içerisinde olduklarını bildiren Sarıeroğlu, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. İnşallah sonucuna da hep birlikte hayırlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz." ifadesini kullandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçiş süreciyle ilgili büyük bir  heyecan ve yoğunluğun yaşandığının altını çizen Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam  etti:

"Bakanlık olarak bizim temennimiz ilk andan itibaren insanların  hayatına dokunan bu süreçlerin bu kadar önemli bir düzenlemeyi gölgeleyecek  uygulamaların olmaması için büyük bir çaba sarf ettik. Bütün arkadaşlarımızla 81  ilde teyakkuz halinde tüm süreçlerin içerisindeydik. Allaha çok şükür ki çok  büyük sıkıntılar, sorunlar yaşamadık. Temennimiz, bu sınav süreçlerinin de aynı  titizlikle kamu kurum ve kuruluşlarımızda yürütülmesi. Bununla ilgili  takiplerimizi yapıyoruz. Var olan olumlu havanın sonuna kadar devam etmesi için  çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili  tüm aşamaları kurulan sistem üzerinden takip ettiklerini belirterek, dünkü  Bakanlar Kurulunda da bu konuda bir bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

4C'LİLER EN KISA SÜREDE 4B'YE GEÇECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak toplumun büyük bölümünü  kapsayan önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ama taşeron işçilerle ilgili  düzenlemenin bunlardan en önemlilerinden biri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Bu  işin başarıyla tamamlanması bizim için önemli. Kamuoyunda çok fazla bilgi  kirliliği, çok fazla algı operasyonu gerçekleştirildi ama yaptığımız işi bunların  hiçbiri gölgeleyemedi. Biz inşallah titizlikle yapacağız. Bu anlamda tüm kamu  kurum ve kuruluşlarında bu süreçleri yönetenlerin, hassasiyet ve titizliklerini  en üst seviyede tutmaya devam etmeleri konusunu bir kez daha hatırlatmak  istiyorum. Tekrar herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, kamuda 4C statüsündeki çalışanların 4B statüsüne  geçirilmesiyle ilgili düzenlemenin hazırlıklarının devam ettiğini bildirerek, bu  düzenlemeyi de kısa süre içerinde ilan edeceklerini duyurdu.

YAZILI SINAVA GİRECEK OLAN İŞÇİLER

Anadolu Üniversitesi'ndeki 801 Büro personeline 'YAZILI' sınava alınacak. Sınav 10.03.2018 tarihinde saat 10:00'da yapılacak. 401 Koruma ve güvenlik personeli de 'YAZILI'sınava tabi tutulacaklar. Sınav tarihi 10.03.2018 olarak listelerde açıklandı

SÖZLÜ SINAVA GİRECEK OLANLAR İÇİN BİLGİLER

368 Yardımcı teknik işler personeli ise 'SÖZLÜ' sınav olacak. Sınav tarihi yine 10.03.2018 olarak belirtildi. 1071 Temizlik personeli de 'SÖZLÜ' sınav olacak. Sınav tarihi 10.03.2018. Doğum izni, raporlu ve ücretsiz izinde bulunan 22 kişi ise mazeretleri nedeniyle sınava katılamayacaklar

Adayların sınavı geçebilmek için sözlü sınava katılanların 'Başarılı' olmaları, yazılı sınava katılanların ise yazılı sınavdan en az 50 puan alması gerekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİISPARTA TAŞERONISPARTA TAŞERON İŞÇİ
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