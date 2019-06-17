2019 yılı Mali Destek Programları Isparta, Burdur ile Antalya’da bilgilendirme toplantılarında anlatılacak ve her ilde proje hazırlama eğitimleri verilecekBatı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan ettiği Mali Destek Programlarına (MDP) ilişkin Isparta, Burdur ve Antalya illerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları gerçekleştirecek. BAKA tarafından, ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’, ‘Sosyal Kalkınma’ ve ‘Turizm Altyapısının Geliştirilmesi’ başlıklarından oluşan 2019 Mali Destek Programlarının konuları ile hedef ve amaçlarının anlatılacağı bilgilendirme toplantılarının ilkisaat 14:00’de, Ekonomi Kampüsü Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ITSO Toplantı Salonu’nda yapılacak. Toplam 20 milyon TL bütçe ayrılan 2019 Mali Destek Programlarının bilgilendirme toplantılarıBurdur Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda,Kepez’deki Mimar Sinan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve her bir toplantı saat 14:00’te başlayacak.Isparta, Antalya ve Burdur illerinin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için faaliyetlerini sürdüren BAKA, başarılı projelere toplam 20 milyon TL tutarında destek vereceği 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında proje hazırlama eğitimleri de gerçekleştirecek.vegerçekleştirilecek proje hazırlama eğitimlerine katılmak isteyen yerel paydaşların pyb@baka.org.tr adresine ad ve soyadları ile iletişim bilgilerini içeren bir e-posta göndererek kayıt yaptıracak. Yerel kapasiteyi geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirileceği, potansiyel başvuru sahiplerine verilecek proje hazırlama eğitimlerinde; Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden projelerin nasıl hazırlanacağı, başvuru sırasında nelere dikkat edileceği, fikrin projeye dönüştürülmesinin nasıl gerçekleştirileceği, projenin nasıl hazırlanacağı, mantıksal çerçeve yaklaşımı, faaliyet planı, bütçe ve iş planı kavramları, teklif hazırlama ve sunma süreci ile başvuru formu ve eklerinin doldurulmaları konularında katılımcılara bilgiler aktarılacak.BAKA’nın Antalya, Isparta ve Burdur’da uygulanacak projelere doğrudan finansman desteği sağlayacağı 2019 Yılı Mali Destek Programları hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamıinternet sitesinden temin edilebiliyor. 2019 MDP için başvurular başvurular internet üzerinden (KAYS)kadar yapılabilecek.