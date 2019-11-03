AYHAN USTA'NIN EFSANE ÇİĞKÖFTELERİ

KAMPANYALAR

9.90 TL

ayran hediye...!

7.90 TL

BAYİLİK

0534 200 39 39













































Ayhan Usta Adıyaman çiğköflerinin lezzet yolculuğu hızla devam ediyor. Efsane lezzeti ve fiyat uygunluğu ile Ayhan Usta'nın ürettiği çiğköfteler, kulaktan kulağa yayılıp şehirlere ve ilçelere geliyor.Isparta, Antalya, Burdur, Afyon,Denizli ve Türkiye Genelinde birçok ilde şubesi bulunan Ayhan Usta lezzetini en son Kütahya'ya taşıyarak lezzet yolculuğuna devam ediyor,herkes yesin diye lezzetini il il,ilçe ilçe taşıyor.Hergün malzemesiz çiğköfteaynı zamanda bir çiğköfte dürüm alana ikinci dürüm çiğköfte bedava,yanında daDiğer bir kampanyada isemalzemesiz çiğköftenin fiyatı 9.90 TL'den'ye düşüyor ve her salı günü uygulanıyor.Tescillenen markası ve çok özel tadıyla Ayhan Usta Çiğköfteleri için bayilik almak veya şube açmak isteyenler için iletişim numarası