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Ayda 30 bin TL kazanıyorlar! Bakanlık harekete geçti

Ayda 30 bin TL kazanıyorlar! Bakanlık harekete geçti
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Ayda 30 bin TL kazanıyorlar! Bakanlık harekete geçti
Facebook,Instagram, Twitter ve YouTube gibi kanallarda fenomen olanlar aylık 10- 30 bin lira arası gelir elde ediyor. Aylık 26 bin lirayı aşan kazançlar vergilendiriliyor

Sosyal medya sadece üniversiteli gençlerin değil çalışanların da ek gelir kapısı oldu. Türkiye'de takipçi sayısı 3 milyona ulaşan, görüntüleme oranı yüksek YouTube kanallarından aylık kazanç 10-30 bin lirayı buluyor.

Videoların tıklanması nedeniyle elde ettiği gelirleri ayda 26 bin lirayı aşan fenomen içerik üreticilerinin kazançları vergilendiriliyor. 

Gelirler, YouTube ve Google tarafından konulan reklamlar aracılığıyla elde ediliyor. Vergilendirmelerin takibinde banka hesap hareketleri, elde edilen gelirler de değerlendirme sürecinden geçiyor.

BAKANLIK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Reklamdan, tıklamadan kazanç elde edenlerin hesaplarına dönük özel vergi düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Bu kişilerin sürekli gelirleri Gelir Vergisi kapsamında değerlendiriliyor. Vergi daireleri hesap hareketlerini ve yapılan işlemleri takip edebiliyor.

Hem kamuda çalışıp hem de YouTuber olmak isteyen memurların iki kritere dikkat etmesi gerekiyor. Kanalın içeriğinin resmi görevinin gerektirdiği itibar ve güvene uygun olması zorunlu. Geliri 'ticari vergi kaydı' gerektiriyorsa kanalı kapatması gerekiyor..

TEK PAYLAŞIMLARI ON BiNLERCE LiRA

Öte yandan Sosyal medya paylaşımları pek çok ünlü isme de büyük kazançlar sağlıyor. Ünlü isimler tek paylaşım için binlerce lira alıyor. Demet Akalın, Burcu Esmersoy, Özge Ulusoy, Ebru Şallı, İvana Sert, Işıl Reçber gibi ünlü isimler en çok kazananlar arasında.


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