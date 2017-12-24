ASGARİ ÜCRET HABERLERİ

Şimdi diğer sendikaların teklifleri bekleniyor. Bu süreçte işveren temsilcilerinin teklifi ile birlikte bir orta yol bulunacak. Hükümet ile işveren temsilcileri arasında pazarlıklar devam ederken Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli bir açıklama geldi. Başbakan m "Hükümetimiz, yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de görüşmeler ülkenin şartları da dikkate alınarak en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır" dedi.





Bu açıklamalardan eldeki verilerle yapılan alternatif hesaplamalar ise şu şekilde







TÜRK-İŞ YÜZDE 34.8 İSTEDİ



İlk hesaplama geçen yılki artış baz alınarak yapıldı. Geçen yıl 1.300 lira olan net asgari ücret 1.404.6 liraya çıkartılmıştı. Dolayısıyla yüzde 8.04 oranında bir zam gerçekleşti. Benzer bir artış yapıldığında net asgari ücret 1.517 lira civarında oluyor. Bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ise 144 lirayı buluyor.



Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı gibi enflasyon dikkate alınırsa kasım ayı enflasyonuna göre oran yüzde 12.98 oluyor. Bu rakama artı eksi aralık enflasyonu da eklenecek. Kasım enflasyonuna göre net ücret 1.586 lira olurken AGİ ise 150 lirayı geçiyor.



Görüşmeler sırasında Türk-İş'in yaptığı 1.893 liralık net ücret teklifinde ise artış oranı yüzde 34.8'i buluyor. Burada ise AGİ bekar bir işçi için 180 liraya ulaşıyor.



Bütün bu tekliflerin ortalaması alınıp bir orta yol bulunduğu düşünüldüğünde ise artış yüzde 18.5 oluyor. Bununla net ücret 1.664 liraya AGİ 158 liraya çıkıyor.