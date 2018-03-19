Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Altında büyük fırsat! 26 Mart'ta başlıyor

Altında büyük fırsat! 26 Mart'ta başlıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 19.03.2018 10:53
0
Isparta Düğün Salonları

Altında büyük fırsat! 26 Mart'ta başlıyor

Yastık altındaki 2 bin 200 ton altını yatırıma dönüştürmek için geçen yıl başlayan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracında ikinci etaba geçiliyor.


Altında büyük fırsat! 26 Mart'ta başlıyor
 

Başbakan Yardımcısı Şimşek, ikinci ihraç için 26 Mart-20 Nisan arasında 4 etapta talep toplanacağını söyledi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine’nin yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak amacıyla geçen yıl ekim ayında başlattığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına bu yıl da devam edeceğini belirtti. Şimşek “Çalışmalarımızı tamamladık. Altın tahvilinde ikinci ihraç için 26 Mart 20 Nisan’da 4 etap halinde Ziraat Bankası’nın 81 ildeki yaklaşık 320 şubesinde talep toplanacak” dedi.

İLK ETAPTA 2.5 TON ALTIN TOPLANDI

Şimşek, ülkede yastık altındaki altın miktarının en az 2 bin 200 ton olduğunun ve bunun değerinin 300 milyar lirayı bulduğunun tahmin edildiğine dikkati çekti. Geçen yıl yaklaşık 2.5 ton altın toplanarak Merkez Bankası’nın rezervlerinin artırıldığına işaret eden Şimşek, yaklaşık 12 bin 800 vatandaşın altınlarını hem devlet güvencesinde saklama hem de ek getiri elde etme fırsatı yakaladığını söyledi. Katılımcıların yüzde 54’ünün kira sertifikası talebinde bulunduğunu belirten Şimşek, ilk ihraçta talebin yüzde 55’inin kadınlardan geldiğini ifade etti. Şimşek, geçen yılki ihraçta yatırımcıların yüzde 51’ini 25-44 yaş aralığındakilerin oluşturduğunu, altınların yüzde 41’inin üç büyük kentten toplandığını bildirdi.

Yıllık devlet katkısı TL cinsinden % 2.4

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının getirilerine de değinen Şimşek, yastık altında atıl bekleyen altınların değerlendirilmesi durumunda 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1.2 oranında (Yıllık yüzde 2,4) lira cinsinden katkı verildiğini ifade etti. Şimşek, sadece bu enstrümanlar için vergi oranının yüzde sıfır olarak belirlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Talep toplama dönemlerinde altınını banka şubelerine getiren vatandaşların altınları, hiçbir kayba uğramaksızın saflığı oranında bire bir olarak kabul edilecek. Vadeden önce nakit ihtiyacı olan vatandaşlar altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını yine güncel altın fiyatlarından bankaya geri satabilecek ve karşılığında Türk lirası olarak alabilecek. Vade sonunda, yatırımcılar altınlarını fiziken alabilecek.”

TÜRKİYE HABERLERİ
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bakanlıktan yeni taşeron genelgesi
Hat Sanatçısı Eyisaraç'tan Mehmetçik'e destek
ÇAYBOYUNDA KANAL TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Isparta'da bu bölgelerde su kesintisi olacak!
Şeker hastasına emeklilik hakkı
İşe giriş tarihine göre emeklilik tarihi
Altında büyük fırsat! 26 Mart'ta başlıyor
Büyük tehlike! Giderek yayılıyorlar
Dikkat! Sigortası olan herkesi ilgilendiriyor
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇANAKKALE'DEN TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİ
Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü
Isparta Halıkent Anadolu Lisesi öğrencilerinden ‘18 Mart’ koreografisi
Afrin’deki Mehmetçiğe Isparta gül lokumu ve kuruyemiş desteği
Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü
Askere erken emeklilik
Isparta Iyaş Group tarafından düzenlenen çekiliş kampanyası başladı
Anne-Babalar dikkat! Bu uygulama çok ama çok tehlikeli
ISPARTA'DA MÜKEMMEL TAZE BALIKLAR BU ADRESTE
ISPARTA'DA ŞEHİTLERİMİZ DUALARLA ANILDI
Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı
SGK'ya bildirmeyen yandı! Ağır cezası var
ISPARTA'DA ASIRLIK ANIT AĞAÇLAR TESCİLLENDİ
Isparta'da öğrenciler bedenleriyle Afrin yazdı
İki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacak
ISPARTA'DA KOMANDO EĞİTİMİNİ TAMAMLAYIP BRÖVLERİNİ TAKTILAR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!
Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı
ISPARTA ÇOCUK GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA KOMBİSİ OLANLAR BU HABERE DİKKATISPARTA'DA KOMBİSİ OLANLAR BU HABERE DİKKAT15 Mart 2018
Ispartalı şehidin babaevine Türk bayrağı asıldıIspartalı şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı12 Mart 2018
Telefondaki dolandırıcılara 5 bin TL'sini kaptırdı Telefondaki dolandırıcılara 5 bin TL'sini kaptırdı 13 Mart 2018
ISPARTA OTO EKSPERTİZ RAPORUISPARTA OTO EKSPERTİZ RAPORU13 Mart 2018
ISPARTA'DA ASIRLIK ANIT AĞAÇLAR TESCİLLENDİISPARTA'DA ASIRLIK ANIT AĞAÇLAR TESCİLLENDİ16 Mart 2018
Ispartalı Şehidimiz Son Yolculuğuna UğurlandıIspartalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı13 Mart 2018
Bu numaraya dikkat! 2 bin liralık fatura çıkarıyorBu numaraya dikkat! 2 bin liralık fatura çıkarıyor14 Mart 2018
Bu tarihe dikkat! Dul ve yetime 5 yıllık maaşBu tarihe dikkat! Dul ve yetime 5 yıllık maaş13 Mart 2018
ISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDUISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU12 Mart 2018
20 bin memur alınacak20 bin memur alınacak13 Mart 2018
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi! DeğişiyorBinlerce kişiye erken emeklilik müjdesi! Değişiyor13 Mart 2018
ISPARTA'DAKİ TURİZM ACENTELERİ BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ TURİZM ACENTELERİ BU HABERE DİKKAT!13 Mart 2018
IYAŞ 8. ŞUBESİNİ AÇTIIYAŞ 8. ŞUBESİNİ AÇTI14 Mart 2018
Borcu olanlar dikkat! Son tarih belli olduBorcu olanlar dikkat! Son tarih belli oldu15 Mart 2018
Isparta’ya bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon merkezi açılıyor Isparta’ya bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon merkezi açılıyor 14 Mart 2018
Isparta'da Su ürünlerinde av yasağı başlıyorIsparta'da Su ürünlerinde av yasağı başlıyor14 Mart 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Tamamen değişiyorCumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Tamamen değişiyor15 Mart 2018
SGK'ya bildirmeyen yandı! Ağır cezası varSGK'ya bildirmeyen yandı! Ağır cezası var17 Mart 2018
Isparta'daki Taşeron işçiler bu habere dikkat!Isparta'daki Taşeron işçiler bu habere dikkat!16 Mart 2018
Vatandaşa müjde! O parayı devlet karşılıyorVatandaşa müjde! O parayı devlet karşılıyor14 Mart 2018