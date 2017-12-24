900 şirket kapanabilir!

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği Başkanı Murat Kösereisoğlu, 900 özel güvenlik şirketinin kamuya geçecek 120-130 bin personelinden dolayı kapanacağını ifade etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün geçtiğimiz hafta alış veriş merkezlerine yönelik yaptığı güvenlik denetimlerinde ortaya çıkardığı eksiklikler Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) tarafından eleştirildi. AVM’lerde verilen özel güvenlik hizmetinin dünya standartlarında olduğunu belirten GÜSOD Başkanı Murat Kösereisoğlu, “2017 yılı içinde GÜSOD olarak hizmet verdiğimiz 176 AVM’de 18 bin 480 olay gerçekleşmiş, özel güvenlik olayların yüzde 97’sini engellemiştir. En çok engellenen teşebbüslerin başında ise yüzde 30 oranla hırsızlık gelmiştir” dedi.

120-130 BİN GÜVENLİK ELEMANI KAMUYA GEÇER

Bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenleyen Murat Kösereisoğlu,son günlerin güncel konusu olan taşeron sistemine de değinen Kösereisoğlu, Türkiye genelinde 900 bin kadar özel güvenlikçinin 120-130 bininin kamuda güvenlik sağladığını belirtti. Özel güvenlik sektöründe 1200 firmanın onay aldığını ve bunun 300 kadarının kapandığını anlatan Kösereisoğlu, kalan 900 özel güvenlik şirketinin de kamuya geçecek 120-130 bin kişiden dolayı kapanacağına dikkat çekti. Bu nedenle gideceklerin yerine sektörde yeniden özel güvenlikçi istihdam edilmeyeceğine vurgu yapan Kösereisoğlu, bunun nedeninin de sektörün yüzde 40 oranında küçülmesi olduğunu söyledi.

Kamuya geçenler sıkıntı oluşturabilir



Kamuya geçecek güvenlikçilerin devlette yeni sorunlara yol açabileceğini de savunan Kösereisoğlu, “Özel güvenlikçiler 5 yılda bir tam teşekküllü hastaneden rapor almak zorunda. Eğitimlerini yenilemeleri gerekiyor. Ancak kamuya geçtikten sonra bu kişiler gece vardiyası gibi güvenlikçiliğin zorluklarından kaçıp başka yerde istihdam isteyebilirler. Kamu, yeniden güvenlikçi almak zorunda kalabilir" dedi.