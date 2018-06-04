- İstanbul’da garson olarak çalıştıkları iş yerinden istifa eden Sinan Akın ve Serdar Kepenek, bisiklet kullanımı ve hayvan haklarına dikkat çekmek için Eska isimli köpekleriyle birlikte Türkiye turuna çıktı. İki arkadaş 1 yılda 14 bin kilometre yol katetmeyi hedefliyor.Türkiye’de hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla İstanbul'dan yola çıkan Sinan Akın ve Serdar Kepenek adlı iki arkadaş, köpekleri Eska ile birlikte “İki Pedal Dört Pati” kapsamında yaklaşık 5 bin kilometre yol katederek Isparta'ya ulaştı. Hayvanlara karşı şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla son yaptıkları iş olan garsonluktan istifa edip "İki Pedal Dört Pati" adlı sosyal sorumluluk projesini hazırlayan ve İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaşı kent merkezinde Bisiklet Federasyonu Isparta İl Temsilcisi ve bisikletliler karşıladı.Yaklaşık 10 yıldan bu yana bisiklet sürdüğünü ve hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi çerçevesindeki tura 4 ay önce İstanbul’da başlayarak 30’a yakın şehir ve 5 bin kilometre katettiklerini dile getiren Sinan Akın, amaçlarının bisiklet kullanımı ve hayvan haklarına dikkat çekmek olduğunu ifade etti. İstanbul’da başladıkları Türkiye turunu yaklaşık 14 bin kilometre katettikten sonra yine İstanbul’da sonlandırmayı amaçladıklarını kaydeden Akın, "Şu ana kadar Trakya, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'yu dolaştık. Turumuzu sürdürüyoruz. Buradan Karadeniz'in alt kısımlarını dolaşıp daha sonra Doğu Anadolu ve Karadeniz'e gidip, İstanbul'da bitirmeyi planlıyoruz. Bu tura hayvan haklarını ve bisiklet ulaşımının bir araç olduğu mesajıyla yola çıktık. Sesimizi elimizden geldiğince herkese duyurmaya çalışıyoruz. İstanbul'da başlayıp İstanbul'da bitirmeyi düşünüyoruz. Turumuz yaklaşık 12-14 bin kilometre arasında sürecek. 1 sene için plan kurduk. Kötü bir aksilik çıkmadığı sürece Şubat ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Bu tur çocukluk hayalimizdi" dedi.Akın, tura Eska adlı köpeğin de eşlik ettiğini ve köpeğin tura renk kattığını belirterek, gittikleri şehirde Eska'ya vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade etti. Turun zor olmasına rağmen eğlenceli geçtiğini dile getiren Akın, "Eska 12 aylık Sibirya kurdu dostumuz. 3 aylıkken geldi. Benim hayallerimden biri de köpek sahibi olmaktı. Bisiklet turunda neden olmasın dedim. Türkiye genelinde bisiklet turu başlı başına zor. Ama tur öncesinde römorkla eğitime başladık. Köpek eğitmeni arkadaşımın verdiği destekle de uyumlu hale geldi. Zaten karakterlerinde de var özgürlükçü ruh. Bize çok güzel uyum sağladı ve asıl fenomen olan Eska. Mesajımızı en iyi bu şekilde iletiyoruz. İyi ki de var. Sıkıntı olmadan bu yolu bitireceğimizi düşünüyorum. Bizim kadar o da yoruluyor" diye konuştu.Bisikletle yolculukta en çok zorlanılan konunun yük olduğunu kaydeden Akın, gittikleri şehirlerdeki sokak hayvanlarını unutmadıklarını ve kendi imkanlarıyla birlikte bağışçılardan gelen 400 kilograma yakın mama dağıtımı yaptıklarını söyledi. Akın, "Şu ana kadar 400 kilogram mama dağıttık. Hedef bir tonun üzerine çıkmak. Bisikletle turdaysanız en zor şey yüktür. Kişi başı 15 kilogram fazladan yük alarak sokak hayvanlarına katkıda bulunuyoruz. Bizi en çok da mutlu eden bu. Ülkemizde en hassas konulardan olan hayvan hakları ve bisiklet ulaşımı. Bisiklet kültürü gelişmişliği gösteren sembolik bir araçtır. Çok az masrafı olan ve insana daha katkısı bulunan ruhen ve sağlık olarak. Kimse hayvanları sevmek zorunda değil ama hiçbir şekilde bizim onlara şiddet göstereceğimiz anlamına gelmez. Bana göre herkes sokak hayvanlarına sahip çıkmalı. Umarım herkesin evinde evcil hayvanı olur. Daha sağlıklı bir hayat yürütür. Hayvan sevgisi olan biri herhangi birine zarar verme olasılığı çok düşüktür, umarım hepimiz bir hayvan sahibi oluruz" dedi.Akın, böyle bir sosyal sorumluk içerisinde yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.Serdar Kepenek ise gittikleri yerlerde bisiklet derneklerinden ve hayvan hakları derneklerinden destek gördüklerini ifade ederek, böyle bir tura katılmış olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu belirtti. Kepenek, haftada 2-3 gün gittikleri şehirlerde konakladıklarını ya da doğada kamp kurduklarını söyleyerek, “Konaklama işini böyle hallediyoruz. Büyük şehirlerde sıkıntı olmuyor. Küçük illerde bazen sıkıntılı oluyor ama bir şekilde devam ediyoruz. Tur öncesinde Sinan ile garsonluk yapıyorduk. Çalıştığımız yerden çıktık ve yola koyulduk. Çocukluktan beri vardı bu hayalimiz. Yanımıza bir de köpek alalım dedik ve şuan yoldayız. 4 aya yakın oldu ve 7 ay gibi de devam edecek" ifadelerini kullandı.Akın ve Kepenek, Isparta’da 2 gün konakladıktan sonra Burdur üzerinden Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Bursa’ya geçerek yolculuk serüvenlerine devam edeceklerini belirttiler.İHA