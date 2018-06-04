', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

5 bin kilometre yol katederek Isparta'ya ulaştı

5 bin kilometre yol katederek Isparta'ya ulaştı
ISPARTA
G.Tarihi: 04.06.2018 18:35
0
Isparta Düğün Salonları

  - Garsonluktan istifa edip, köpekle Türkiye turuna çıktılar 
  - Sinan Akın ve Serdar Kepenek, bisiklet kullanımı ve hayvan haklarına dikkat çekmek için Eska isimli köpekleriyle birlikte 1 yılda 14 bin kilometre yol katetmeyi hedefliyor  
 
- İstanbul’da garson olarak çalıştıkları iş yerinden istifa eden Sinan Akın ve Serdar Kepenek, bisiklet kullanımı ve hayvan haklarına dikkat çekmek için  Eska isimli köpekleriyle birlikte Türkiye turuna çıktı. İki arkadaş 1 yılda 14 bin kilometre yol katetmeyi hedefliyor.  
  Türkiye’de hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla İstanbul'dan yola çıkan Sinan Akın ve Serdar Kepenek adlı iki arkadaş, köpekleri Eska ile birlikte “İki Pedal Dört Pati” kapsamında yaklaşık 5 bin kilometre yol katederek Isparta'ya ulaştı. Hayvanlara karşı şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla son yaptıkları iş olan garsonluktan istifa edip "İki Pedal Dört Pati" adlı sosyal sorumluluk projesini hazırlayan ve İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaşı kent merkezinde Bisiklet Federasyonu Isparta İl Temsilcisi ve bisikletliler karşıladı. 
  Yaklaşık 10 yıldan bu yana bisiklet sürdüğünü ve hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi çerçevesindeki tura 4 ay önce İstanbul’da başlayarak 30’a yakın şehir ve 5 bin kilometre katettiklerini dile getiren Sinan Akın, amaçlarının bisiklet kullanımı ve hayvan haklarına dikkat çekmek olduğunu ifade etti. İstanbul’da başladıkları Türkiye turunu yaklaşık 14 bin kilometre katettikten sonra yine İstanbul’da sonlandırmayı amaçladıklarını kaydeden Akın, "Şu ana kadar Trakya, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'yu dolaştık. Turumuzu sürdürüyoruz. Buradan Karadeniz'in alt kısımlarını dolaşıp daha sonra Doğu Anadolu ve Karadeniz'e gidip, İstanbul'da bitirmeyi planlıyoruz. Bu tura hayvan haklarını ve bisiklet ulaşımının bir araç olduğu mesajıyla yola çıktık. Sesimizi elimizden geldiğince herkese duyurmaya çalışıyoruz. İstanbul'da başlayıp İstanbul'da bitirmeyi düşünüyoruz. Turumuz yaklaşık 12-14 bin kilometre arasında sürecek. 1 sene için plan kurduk. Kötü bir aksilik çıkmadığı sürece Şubat ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Bu tur çocukluk hayalimizdi" dedi. 
   
  “Fenomen olan Eska” 
  Akın, tura Eska adlı köpeğin de eşlik ettiğini ve köpeğin tura renk kattığını belirterek, gittikleri şehirde Eska'ya vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade etti. Turun zor olmasına rağmen eğlenceli geçtiğini dile getiren Akın, "Eska 12 aylık Sibirya kurdu dostumuz. 3 aylıkken geldi. Benim hayallerimden biri de köpek sahibi olmaktı. Bisiklet turunda neden olmasın dedim. Türkiye genelinde bisiklet turu başlı başına zor. Ama tur öncesinde römorkla eğitime başladık. Köpek eğitmeni arkadaşımın verdiği destekle de uyumlu hale geldi. Zaten karakterlerinde de var özgürlükçü ruh. Bize çok güzel uyum sağladı ve asıl fenomen olan Eska. Mesajımızı en iyi bu şekilde iletiyoruz. İyi ki de var. Sıkıntı olmadan bu yolu bitireceğimizi düşünüyorum. Bizim kadar o da yoruluyor" diye konuştu. 
   
  Sokak hayvanlarına 400 kiloya yakın mama dağıttılar 
  Bisikletle yolculukta en çok zorlanılan konunun yük olduğunu kaydeden Akın, gittikleri şehirlerdeki sokak hayvanlarını unutmadıklarını ve kendi imkanlarıyla birlikte bağışçılardan gelen 400 kilograma yakın mama dağıtımı yaptıklarını söyledi. Akın, "Şu ana kadar 400 kilogram mama dağıttık. Hedef bir tonun üzerine çıkmak. Bisikletle turdaysanız en zor şey yüktür. Kişi başı 15 kilogram fazladan yük alarak sokak hayvanlarına katkıda bulunuyoruz. Bizi en çok da mutlu eden bu. Ülkemizde en hassas konulardan olan hayvan hakları ve bisiklet ulaşımı. Bisiklet kültürü gelişmişliği gösteren sembolik bir araçtır. Çok az masrafı olan ve insana daha katkısı bulunan ruhen ve sağlık olarak. Kimse hayvanları sevmek zorunda değil ama hiçbir şekilde bizim onlara şiddet göstereceğimiz anlamına gelmez. Bana göre herkes sokak hayvanlarına sahip çıkmalı. Umarım herkesin evinde evcil hayvanı olur. Daha sağlıklı bir hayat yürütür. Hayvan sevgisi olan biri herhangi birine zarar verme olasılığı çok düşüktür, umarım hepimiz bir hayvan sahibi oluruz" dedi.  
  Akın, böyle bir sosyal sorumluk içerisinde yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.  
  
  “Çocukluk hayalimizdi, yanımıza bir de köpek alalım dedik” 
  Serdar Kepenek ise gittikleri yerlerde bisiklet derneklerinden ve hayvan hakları derneklerinden destek gördüklerini ifade ederek, böyle bir tura katılmış olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu belirtti. Kepenek, haftada 2-3 gün gittikleri şehirlerde konakladıklarını ya da doğada kamp kurduklarını söyleyerek, “Konaklama işini böyle hallediyoruz. Büyük şehirlerde sıkıntı olmuyor. Küçük illerde bazen sıkıntılı oluyor ama bir şekilde devam ediyoruz. Tur öncesinde Sinan ile garsonluk yapıyorduk. Çalıştığımız yerden çıktık ve yola koyulduk. Çocukluktan beri vardı bu hayalimiz. Yanımıza bir de köpek alalım dedik ve şuan yoldayız. 4 aya yakın oldu ve 7 ay gibi de devam edecek" ifadelerini kullandı. 
  Akın ve Kepenek, Isparta’da 2 gün konakladıktan sonra Burdur üzerinden Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Bursa’ya geçerek yolculuk serüvenlerine devam edeceklerini belirttiler.  
 
AW411047_01AW411047_02AW411047_03AW411047_04AW411047_05AW411047_06AW411047_07AW411047_08


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
5 bin kilometre yol katederek Isparta'ya ulaştı
ISPARTA'DA BU AVM'DE BAYRAM KAMPANYASI!
Bakan'dan müjde! Milyonlarca emekli yararlanacak
Bin 300 metre misina ağa el konuldu
Memura 3 zam birden
ISHAYKO Derneği Başkanı ''Isparta'da ...Vekile oy yok!''
Temel Karamollaoğlu Isparta'da konuştu...
ISPARTA'DA 4. ''YER GÖK GÜL' EBRU SERGİSİ
BAŞKAN GÜNAYDIN'DAN DAVRAZSPOR AÇIKLAMASI
ISPARTA’DA BAYRAMLIK GİYİM ALIŞVERİŞİ FIRSATI
AZ BÜTÇEYLE EVİNİZİ YENİDEN DEKORE EDİN!! BAYRAMA ÖYLE GİRİN!
Isparta Güneykent gül bahçelerinde muhteşem tanıtım!
Isparta’da Emniyetten Çocuk ve Gençler için önemli uygulama...
Isparta Tıp Fakültesinde tümör operasyonu!
Yerli otomobil CEO'sundan ilk açıklama
Yerli otomobil ile ilgili flaş gelişme!
Minik İlayda Isparta'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği sözü tuttu
Isparta'da herkes bunu konuşuyordu ve Bilgiç'ten açıklama geldi...
İş kurana 8 bin 402 lira
Emeklilere ikramiyeyle ilgili Bakan'dan açıklama!
Emekliye ikinci gelir müjdesi
Isparta'da Mehteran Takımına altınla ödüllendirme
ISPARTA'DAKİ ÖĞRENCİLER BU TARİHE DİKKAT!
Emekliye maaş ödemesi başladı
İftarda eşini bıçaklayan koca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten adliyeye sevk edildi İFTARDA EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA ‘KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’TEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Isparta'da koca dehşeti Son dakika! Isparta'da koca dehşeti 31 Mayıs 2018
Başbakan talimat verdi! 2 yıl yasak geliyorBaşbakan talimat verdi! 2 yıl yasak geliyor29 Mayıs 2018
Isparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştuIsparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştu29 Mayıs 2018
Devlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlarDevlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlar29 Mayıs 2018
SDÜ Hastanesi Isparta'da bir ilki başardıSDÜ Hastanesi Isparta'da bir ilki başardı01 Haziran 2018
Isparta Güneykent gül bahçelerinde muhteşem tanıtım!Isparta Güneykent gül bahçelerinde muhteşem tanıtım!02 Haziran 2018
ISPARTA'DA 4. ''YER GÖK GÜL' EBRU SERGİSİISPARTA'DA 4. ''YER GÖK GÜL' EBRU SERGİSİ03 Haziran 2018
Kamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna sonKamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna son29 Mayıs 2018
GÜNEYKENT ISPARTA HALISINI YAŞATIYOR!GÜNEYKENT ISPARTA HALISINI YAŞATIYOR!31 Mayıs 2018
ISPARTA'DAN TÜRKİYE'YE AÇILAN LEZZET KAPISIISPARTA'DAN TÜRKİYE'YE AÇILAN LEZZET KAPISI29 Mayıs 2018
Benzin ve motorine büyük indirim! Benzin ve motorine büyük indirim! 02 Haziran 2018
Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacakBakan açıkladı! 18 bin personel alınacak29 Mayıs 2018
ISPARTA İÇİN KENE UYARISI BUNLARA DİKKAT!ISPARTA İÇİN KENE UYARISI BUNLARA DİKKAT!30 Mayıs 2018
Türkiye’deki 26 il ve 46 okulun katıldığı proje sergi ile tamamlandı Türkiye’deki 26 il ve 46 okulun katıldığı proje sergi ile tamamlandı 30 Mayıs 2018
İftarda eşini bıçaklayan koca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten adliyeye sevk edildi İftarda eşini bıçaklayan koca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten adliyeye sevk edildi 01 Haziran 2018
Bakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacakBakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacak31 Mayıs 2018
Isparta’da sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi Isparta’da sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi 29 Mayıs 2018
ISPARTA'DAKİ ÖĞRENCİLER BU TARİHE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ ÖĞRENCİLER BU TARİHE DİKKAT!01 Haziran 2018
Emekliye maaş ödemesi başladıEmekliye maaş ödemesi başladı01 Haziran 2018
Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı 30 Mayıs 2018