300 bin emekliyi ilgilendiriyor! Proje hazır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı gayrimenkul sektörünü hareketlendirecek çalışmanın ardından bir konut projesinin de emekliler tarafından başlatıldığı ortaya çıktı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emekliler için 300 bin konut projesi yaptı.



Emeklilerin konut sorununa çözüm üretmek için çalışma yürüten TÜED, emeklilere yönelik bir araştırmayı dikkate alarak bir süre önce harekete geçti. Bu kapsamda TOKİ’nin yaptığı projeyle 33 ilde 7 bin 779 emekli ev sahibi oldu. Şimdi de Ankara’da İncek ve İstanbul’da Silivri projelerini başlatan dernek yetkilileri, “Silivri projemizde konutlar, 150 bin TL’den başlayan fiyatlarla emeklilerimize sunuluyor. Burada 100 konut yapılması planlandı. Yine İncek’te de 139 konut yapımı hedeflendi. Emeklilerin yaşam standartları dikkate alınarak tasarlanan projelerde çok çeşitli sosyal donatılarla birlikte, torunlarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri alanlara geniş yer verildi” bilgisini verdi.



20 YILA VARAN VADE



Dernek yetkilileri, “Emeklilerimiz ve birinci derece yakınları neredeyse yarı fiyatına, seçkin konumlarda ve 20 yıla varan vadelerde konut sahibi olabilecekler. Projelerin tamamı banka güvencesinde ve en geç 18 ayda anahtar teslimi garantisiyle hayata geçirilecek” dedi.



Dernek yetkilileri emeklilerin yüzde 27.1’ine denk gelen 3.3 milyon emeklinin kirada oturduğuna dikkat çekti.