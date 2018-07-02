Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROBAM) ile Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres Derneği tarafından düzenlenen ‘3. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulu’ tamamlandı.3. Uluslararası Beyin Araştırma Okulu, SDÜ ev sahipliğinde 15 yerli, Fransa, İsviçre ve Avusturalya’dan çok sayıda bilim adamının katılımıyla gerçekleştirildi. SDÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan NÖROBAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu, tıp alanında farklı branşlardan öğretim üyeleri ve araştırmacılardan oluşan 15 yerli katılımcı ile Fransa, İsviçre ve Avustralya’dan birçok yabancı kurs eğitmeninin 3. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulu’nda yer aldığını söyledi.Beyin araştırmalarına ışık tutacak yeni yaklaşımların bu kurslar aracılığıyla katılımcılarla paylaşılacağını belirten Nazıroğlu, ileri düzeyde moleküler çalışmaların yapıldığı tekniklerin de yine bu kursta kullanılacağını ifade etti. Türkiye’de bu teknikleri verimli kullanan nadir laboratuvarlardan birine sahip olduklarını vurgulayan Prof. Nazıroğlu, özellikle beyin araştırmalarında bu yöntemleri bilen genç araştırmacıların yurtdışında talep edildiğini de belirtti.Uluslararası kursların ve kongrelerin sayısının artırılması gerektiğinin altını çizen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar da benzer toplantıların üniversite genelinde yapılmasının çok faydalı olacağını söyledi. Fransa Grenoble Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden katılan Dr. Öğretim Üyesi Denis Rousseau, bu organizasyona büyük bir istek ile üçüncü kez katıldığını, bu okulda öğretilen Patch-clamp elektrofizyoloji ve konfokal mikroskopu gibi bazı araştırma tekniklerinin kendi üniversitelerinde dahi olmadığını belirtti.İsviçre Freiburg Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bölümünden katılan Dr. Lszl Pecze ise bu beyin okulunun Avrupa ülkelerinde yapılan sayılı toplantılardan olduğunu; içerik ve öğretilenler ile Avrupa’daki birçok beyin okulu ve organizasyondan çok üstün olduğunu vurguladı.Okulda, beyin, hafıza, periferal ağrı ve bunların fizyolojik-patofizyolojik-etiyolojik etkilerinin araştırılmasında kullanılan teknikler ve temel sinir bilim bilgileri araştırmacılara aktarıldı. Katılımcılara uluslararası ve ulusal öğretim üyelerince, iyonlar, iyon kanalları ve sinir fizyolojisi gibi temel ve klinik dersler verildi; deney hayvanlarında ve hücre kültürü ortamlarında Epilepsi, Alzheimer ve Diyabetik Nöropatik Ağrı hastalık modelleri oluşturma teknikleri de anlatıldı.İHA