2019 Yılı Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Ödeme İcmalleri Kesinleşti

09.11.2019 tarih ve 30943 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/46) kapsamında; 2019 Yılı Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin işlemleri Tebliğ hükümleri doğrultusunda yürütülmüş olup, 2019 Yılı Sertifikalı Tohum (Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yulaf, Aspir, Kanola, Nohut, Fiğ, Korunga, Yonca ve Patates) Kullanım Desteği icmalleri kesinleşmiştir.

Buna göre, Sertifikalı Tohum kullanan üreticilerimize dekar başına tohum çeşidine göre; 4 TL/da ile 80 TL/da arasında destek sağlanmıştır.

2019 yılında ilimizde 1.210 çiftçimiz 50.331 dekar alanda Sertifikalı Tohum kullanarak desteklemeye müracaat etmiş olup, bunun karşılığında 432.800 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.



T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü



