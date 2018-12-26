ISPARTA BALIKÇI

2019 MEMUR MAAŞLARI BÖYLE OLACAK İŞTE LİSTE

2019 MEMUR MAAŞLARI BÖYLE OLACAK İŞTE LİSTE
ISPARTA
G.Tarihi: 26.12.2018 14:03
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Kuruşu kuruşuna memur maaşları zamlı listesi
Asgari ücretin net 2020 lira olarak belirlenmesinin ardından, memur emeklileri de 2019 yılı için zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor.


Yeni yıla sayılı günler kala, milyonlarca işçi gibi memur emeklileri de zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

TOPLU SÖZLEŞMEDEN YÜZDE 9 ZAM GARANTİ

Görevdeki ve emekli olan memurlar yapılan toplu sözleşmeye göre; 2019 yılı Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam alacak.

OCAK'TA YÜZDE 11'LİK ZAM GELEBİLİR

Bununla birlikte, geride bıraktığımız 6 ayda enflasyon yüzde 3,5'i aşarsa fark da maaşlarına zam olarak yansıyacak. TÜİK'in son açıkladığı enflasyonun yüzde 10,64 olduğu ele alınırsa; görevdeki ve emekli olan memurlara yüzde 7'nin üzerinde ek zam geleceği bekleniyor. Bu sayede 2019 yılında, yaklaşık yüzde 11'lik bir zam öngörülüyor.

OCAK AYINDA MEMUR EMEKLİLERİNİN ALACAĞI ZAMLAR





MEMURLARIN ZAMLARI

2019 yılında memurların zamlı maaşları ise aşağıdaki tablodaki gibi olacak:



NOT: Bu maaşlar 4. kademenin 1. derecesi bazı memurların, 25 hizmet yılına göre ocak ayı zamlı maaşlarıdır. Ek ödemeli maaşlar tabloda yer almamıştır.
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