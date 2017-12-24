Türkiye'de 'Öfke Cuması'...81 ilde protesto var!

Trump'ın, skandal Kudüs kararı sonrası bugün “Öfke Cuması” ilan edildi. Türkiye başta olmak üzere bütün İslam ülkelerini ayağa kaldıran karar, cuma namazı çıkışı protesto edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray’da yaptığı skandal açıklamada, Kudüs’ü, resmen İsrail’in başkenti tanıdığını belirtti. Trump’ın açıklaması sonrası İslami Direniş Hareketi Hamas cumagününü İsrail’e karşı Öfke Cuması olarak ilan etti. Filistinlilere “Kudüs’e destek” için toplanma çağrısında bulundu. Hamas’ın çağrısı Türkiye’yle birlikte tüm İslam dünyasında karşılık buldu. Birçok sivil toplum kuruluşu ABD elçilikleri ve konsoloslukları önünde gösteri yapılacağını duyurdu.

MİLYONLAR BULUŞACAK

Trump’ın Kudüs kararına başından beri en büyük tepkiyi gösteren Türkiye’de, 81 ilde yapılacak gösterilerle Kudüs’e destek olunacak. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın da yer aldığı Kudüs için İstanbul ve Ankara başta olmak üzer 81 ilde milyonlar sokağa dökülecek.

CUMA ÇIKIŞI PROTESTO

Protesto gösterilerinin İstanbul’daki adresi Fatih Camii, ABD Başkonsolosluğu ve Beyazıt Meydanı olacak. Sosyal medyadan toplanma çağrısı yapan on binlerce kişi belirlenen toplanma yerlerinde bir araya gelecek. Ankara’daki gösterilerin merkezi ABD Büyükelçiliği önü olarak belirlenirken, Bursa’da Ulucami, Konya’da Melike Hatun Cami, Sakarya’da Rasimpaşa Cami, Elazığ’da İzzetpaşa Cami, Bingöl’de Dört yol saat Kulesi, Eskişehir’de, Reşadiye Camisi, Yalova’da Merkez Cami, Çanakkale’de Truva Atı önü, Balıkesir’de Zağnos Paşa Camisi, Manisa’da, Hatuniye Camisi’nde binlerce vatandaş toplanarak ABD’nin küstahça tutumunu protesto edecek.

6 KİŞİ ŞEHİT EDİLDİ

Filistin’de bu zamana kadar düzenlenen Öfke Cumalarındabu zamana kadar çok sayıda kişi İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Mescid-i Aksa ve Gazze’nin işgali ile Filistin halkının katledilmesine karşı düzenlenen Öfke Cumalarında bu zamana kadar 6 Filistinli şehit edildi, yaklaşık 500 Filistinli ise yaralandı.

İLK MISIR DEVRİMİNDE YAŞANDI

İslam dünyası Öfke Cuması tabirini ilk kez Mısır’daki darbe girişimi sırasında duydu. 25 Ocak 2011’de başlayan sokak eylemlerinden üç gün sonra 28 Ocak 2011 Cuma günü yapılan eylemler Öfke Cuması olarak isimlendirildi. O gün akşam saatlerinde Tahrir Meydanı’na giren göstericiler polisle çatıştı ve ardından Tahir Meydanı civarında yer alan Hüsnü Mübarek’in partisi Vatan’ın binasını ateşe verdi. O günün akşamı bir açıklama yapan Mübarek, hükümeti görevden aldı ve orduyu stratejik bölgeleri korumak üzere meydanlara inmeye çağırdı.