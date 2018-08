Isparta Belediyesi Köy Buluşmalarının bu haftaki durağı Senirket İlçesine bağlı Ortayazı Köyü oldu. Geçen hafta Emre Mahallesi ile Kardeş Mahalle Kardeş Köy Protokolüne imza atan ve karşılıklı işbirliğinin geliştirileceği Ortayazı Köyünün konukları arasında Emre Mahallesi sakinleri de yer aldı. Ortayazı Köyü Meydanlığında gerçekleştirilen programda Sanatçı Ümmü Erbil seslendirdiği birbirinden güzel eserleriyle köy meydanını dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşatırken, çocuklar için de çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.Ortayazı Köyündeki Köy Buluşmalarına eşi Dilek Günaydın ile birlikte katılan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ilk olarak Kıbrıs Gazisi Mehmet İçel ve eşi Ayşen İçel’i evlerinde ziyaret etti. Gazi Mehmet İçel’e Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim eden Başkan Günaydın, burada aile ile bir süre sohbet etti. Gazi İçel, Başkan Günaydın’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. İçel, bugüne kadar gerek siyasi, gerekse bürokrasi camiasından kendisini hiç kimsenin evinde ziyaret etmediğini, Başkan Günaydın’ın ilk kez evine gelen bir kişi olduğunu belirtti. Ziyaretten onur duyduğunu aktaran İçel, “O kadar duygulandım ki, tekrar postallarımı giyip, savaşa gidesim geldi. Gazilerimize değer veren bir başkanımız var” dedi. Günaydın’da, gazilere önem verdiklerini ve bu vatanın bağımsızlığının kazanılmasında önemli bir paya sahip olduklarını dile getirdi.Gazi evi ziyaretinin ardından köy meydanlığında düzenlenen programa geçen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ve beraberindekiler burada vatandaşlar tarafından büyük bir sevgi ile karşılandı. Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay, yaptığı konuşmada, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından mahallelerinin, Ortayazı Köyü ile kardeş ilan edildiklerini ve bundan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Ortayazı köyünde nasıl bir kardeşiniz, dostunuz, aileniz varsa, bundan sonra Emre Mahallesinde de bir dost, bir kardeşiniz vardır. Emre Mahallesinin kapısı her zaman sizlere açıktır” dedi.Geçirdiği trafik kazası sonrasında konuşma zorluğu çeken Ortayazı Köyü Muhtarı Öztürk Turan’ın adına kürsüye gelen Muammer Turan’da, kendilerini bir araya toplayan, Emre Mahallesi sakinleri ile buluşturan Belediye Başkanı Günaydın’a teşekkür etti. Köylerinin misafirperver olduğunu anlatan Turan, “Sizleri köyümüzde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz” görüşlerinde bulundu.Programa katılan Senirkent Belediye Başkanı Erol Civelekoğlu da, Başkan Günaydın’ın kendilerinin önünde bir rehber, hayranlıkla izledikleri bir mimar olduğunu aktararak, “Başkanımız bizim de gönlümüzün mimarı. Başkanımız bugün burada gönülleri buluşturmuştur” ifadesinde bulundu.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ da, Emre Mahallesi ile Ortayazı Köyünü kardeş ilan ettiklerini ve şehir ile köy arasında bir kardeşlik, dostluk oluşmasını istediklerini anlattı. Yunus Emre’nin ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım’ sözünü hatırlatan Belediye Başkanı Günaydın, karşılıklı sevgi, birlik ve beraberlik oluşmasını arzu ettiklerini aktardı. Ortayazı köyüne gerekli yardımların yapılacağını dile getiren Günaydın, bugüne kadar 60’ın üzerinde köyle buluştuklarını belirterek, “Tanışmak, insanların birbirini sevmesini ortaya çıkarıyor. Millet olarak kardeş olmaya, köy, kent birlik olmamız lazım. O zaman vatan ve millet olur. 204 köyümüzün de Isparta’mızın mahalleleriyle bütünleşmesi, dostluk, samimiyetin ilerletilmesi, birlik ve beraberliğe katkı sunacaktır ve böylelikle birbirine kenetlenmiş Türk Milleti olacaktır” görüşlerinde bulundu.Okuma sevdasının çocukluktan başladığını ve bundan dolayı da köylerdeki ilkokul çağındaki çocuklar başta olmak üzere tüm okumak isteyenlere kitap yardımı başlattıklarını belirten Günaydın, bunu da Ortayazı Köyünden başlattıklarını belirterek, çocuklara roman ve hikaye kitaplarından hediye etti. Günaydın, “Velilerimiz çocuklarımıza okumayı tavsiye ve teşvik etsinler. Benliğini bilen, okuyan çocuk geleceğin aydın insanı olur. Bu çocuklarımız okuduğu zaman daha mücadeleci, ülkücü, vatansever çocuklar olur. Okumak, okutmak, memleket sevdası ve gelecek açısından çok önemlidir” görüşlerinde bulundu. Emre Mahallesi ile Ortayazı Köyünün kardeş ilan edilmesinin en önemli faktörlerinden birisinin de her iki yerleşim yerinin göçmen olması olduğunu anlatan Günaydın, “Karşılıklı dostluk ve işbirliğinin gelişmesi için her türlü yardımı belediye olarak yapmaya hazırız” ifadelerinde bulundu.Konuşmaların ardından Sanatçı Ümmü Erbil sahne alırken, birbirinden güzel eserlerini köy meydanını dolduran vatandaşlar için seslendirdi. Programa Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ın yanı sıra Senirkent Belediye Başkanı Erol Civelekoğlu, belediye meclisi üyeleri, Akkeçili, Yassıören Köyü Muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.ISPARTA BELEDİYESİ