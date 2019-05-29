ISPARTA'NIN TELEFON TAMİR NOKTASI AKINCILAR TEKNİK SERVİS

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen telefonlar kullanıma bağlı olarak farklı arızalar verebiliyor; Örneğin yere düşürme,su ile temas yada bataryadan ve şehir şebekesinden kaynaklı elektriksel bozulmalar, böyle bir durumda hepimiz internette yada çevremizde arızayı en kısa sürede sağlam yapacak güvenilir bir teknik servis ararız.Isparta'da telefonu arızalanıpta bu firmaya gitmemiş kişi belkide hiç yoktur.Cep telefonu ve iletişim ürünleri tamir bakım servisiyle öne çıkan firma Akıncılar Teknik Servis, nerdeyse cep telefonlarının Türkiye'de ilk kullanıma girdiğinden beri hizmet veriyor., telefon tamiri sektöründe iş tecrübesi yüksek, kısa sürede teslimat ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile iphone, samsung, huawei ve bu markaların tüm modellerini tamir ediyor.Akıllı telefonların sorunları sahip olduğu teknolojik özellikler arttıkça artmakta ve genellikle sistem arızası,ekran kırılması ,dokunmatik ekran hataları,açılıp kapanma (restart),sim kart yuvası arızaları, ses ve şebeke arızaları veriyor.Biri telefon tamiri mi dedi? Akıncılar işinde uzman 2 kişilik dev ekip.