ANTALYA (AA) - Antalya'da evin çatısına zincirle bağlanan ve sıcak hava nedeniyle öldüğü öne sürülen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira para cezası kesildi.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pitbull cinsi köpeğin Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi'ndeki iki katlı evin çatısına zincirle bağlanması ve sıcak hava nedeniyle öldüğü iddialarına ilişkin sorumluların cezalandırılmasına yönelik, gerekli işlemleri yaptıklarını belirtti.

Yanık, köpeğin sahibi hakkında "yasaklı ırk bulundurmak", "hayvanı sıcağa maruz bırakmak" ve "ölümüne sebep olmak" suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Yanık, "Manavgat Kaymakamlığınca köpek sahibine 7 bin 802 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca olay, savcılığa intikal etti. Gelişmeleri önümüzdeki günlerde alacağız." diye konuştu.







