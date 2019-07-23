İSTANBUL (AA) - YouTube, kullanıma sunduğu yeni servisi YouTube Music'i Türkiye'deki kullanıcılarına tanıttı.

YouTube'nin yeni müzik platformu YouTube Music'in Türkiye tanıtımı, YouTube direktörlerinden Waleed Diab ve Google Türkiye Pazarlama Müdürü Işıl Heves'in katılımıyla The Marmara Pera'da gerçekleştirildi.

Kullanıcılara özel öneriler, çok sayıda çalma listesi ve geniş bir müzik kataloğuna sahip olan YouTube Music, akıllı arama özelliğiyle müzikseverlerin kolay bir şekilde aradıkları içeriğe ulaşmalarına imkan tanıyor.





- "Daha iyi bir müzik dinleme deneyimi sunacak"





YouTube direktörlerinden Diab, lansmanda yaptığı konuşmada, YouTube Music'i Türkiye'de kullanıma sunmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, söz konusu yeni müzik platformunun müzikseverlere daha iyi bir müzik dinleme deneyimi sunacağını söyledi.

Google Türkiye Pazarlama Müdürü Işıl Heves de yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanılarak oluşturulan yeni müzik platformu YouTube Music'in, akıllı arama özelliği sayesinde kullanıcıların müzik arama ve dinleme deneyimini üst seviyeye taşıyacağını belirtti.

YouTube Music uygulamasını Türk kullanıcılara uygun hale getirmek için çok çalıştıklarını belirten Heves, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki kullanıcıların büyük bir kısmı online müzik dinlemekten ve yeni şarkı ve şarkıcıları keşfetmekten oldukça hoşlanıyorlar. Biz de Google'nin arama ve yapay zeka tarafındaki gücünü kullanarak kullanıcılarımızın aradıkları müziklere ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefledik. YouTube Music sayesinde kullanıcılar sadece orijinal şarkılara ve kliplere değil, aynı zamanda sadece YouTube'da bulunabilecek remix, cover ve canlı performanslara ulaşabiliyorlar."





- 29 Temmuz'a kadar üye olanlara üç ay boyunca ücretsiz





YouTube altyapısı kullanılarak geliştirilen yeni müzik yayın akışı servisi YouTube Music, reklam içeren ücretsiz versiyonunun yanı sıra, ayda 13,99 TL'ye sunduğu YouTube Music Premium servisiyle kullanıcılara arka planda müzik dinleme, indirme ve reklamsız dinleme imkanı sağlıyor.



Kullanıcılar ayrıca YouTube'nin diğer servisi YouTube Premium ile ayda 16,99 TL'ye müzik servisine ek olarak reklamsız, arka planda ve indirerek video da izleyebilecek.

Sisteme 29 Temmuz'a kadar kayıt olan kullanıcılar, YouTube Music Premium ve YouTube Premium servislerini üç ay süreyle ücretsiz olarak kullanabilecek.



