KONYA(AA) - Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Huğlu Mahallesi'nde, yivli tüfek üretim tecrübesini savunma sanayisinde de gösteren Akdaş Silah, Mehmetçik'in bomba atar ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başladı.

Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı "bomba atar" ihalesine katılan firma, ihtiyacın 8 bin adedini üretmek için anlaşma yaptı. Firmanın yerli imkanlarla geliştirdiği, tasarım ve etkili menziliyle dikkati çeken yerli bomba atar AK40-GL, ağırlaştırılmış kalifikasyon testini başarıyla tamamladı.

Milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e monte edilen AK40-GL bomba atarın 500'ü Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine girdi.

Dipçik aksamı takılarak tek başına da kullanılabilen, 40 milimetrelik mühimmatı ateşleyen bomba atar, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirildi.

Terörle mücadelede etkin kullanılacak

Özgün tasarımının sağladığı avantajla sağ ve sol elle de kullanılabilen bomba atarda, görüş ve aydınlatma sistemleri takılabilecek tertibatı bulunuyor.

Dayanıklılığıyla ön plana çıkan AK40-GL bomba atar, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu ve 400 metre kusursuz menzili ile rakiplerine üstünlük sağlıyor.

MPT-76'nın altına takılabilecek şekilde tasarlanan 1,5 kilogram ağırlığındaki bomba atar, sürekli taşımaya uygun hafif tasarımıyla Mehmetçik'e yük de olmayacak.

"Çok daha hızlı ve istikrarlı nişan alınmasına imkan sağlıyor"

Firmanın yöneticisi Ömer Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda yaptıkları çalışmalarla savunma sanayisinin önemli tedarikçilerinden biri haline geldiklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için SSB'nin düzenlediği ihaleye katıldıklarını anlatan Akdaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Mehmetçik'in kullanımı için AK40-GL bomba atarı ürettiklerini dile getirdi.

Akdaş, silahın kalifikasyon testlerinin 3,5 ay sürdüğünü ve sürecin başarıyla tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz pazartesi günü 500 adetlik ilk teslimatı gerçekleştirdik. Kısa zamanda 2 bin 500 adetlik ikinci parti ürünü de teslim edeceğiz. Bomba atarımız 400 metre kusursuz menzili, sağ ve sol kullanıcıların kullanabileceği tasarımı ile MPT-76 ve MPT-55'e takılabiliyor. Münferit dipçiği ile tek başına da kullanılır. Patentli nişangah sistemi ile çok daha hızlı ve istikrarlı nişan alınmasına imkan sağlıyor ayrıca 1,5 kilogram ağırlığı da Mehmetçik'e yük olmayacak. Beş bin atımlık namlu ömrü ile muadillerinin 5 katı üstünlük sağlıyor."