İSTANBUL - Toyota, Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası Sakarya MTB Cup'ın resmi araç sponsoru oldu.



Toyota açıklamasına göre, şirket, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası Sakarya MTB Cup'ın resmi araç sponsorluğunu üstlendi.



Toyota, Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" temasıyla organize edilecek yarışmayı öncüsü olduğu "doğa dostu" hibrit teknolojisiyle ve hibrit otomobilleri ile destekleyecek.



Çok sayıda ülkeden kadın ve erkek bisiklet sporcularının katılacağı şampiyona 2020 yılının 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

