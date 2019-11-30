TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Wolkswagen'in yatırımından herkes kazanır"

“Volkswagen, Türkiye’ye yatırım kararı vermişti, herhalde politik nedenlerden dolayı karar askıda. Eğer Volkswagen Türkiye’ye yatırım yaparsa, hem Volkswagen hem Almanya, hem de Türkiye kazanacak. Kazan-Kazan noktasında en önemli projelerinden birisi olac

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Wolkswagen'in yatırımından herkes kazanır"
0
Isparta Düğün Salonları

BERLİN - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin’de Volkswagen’e Türkiye'ye yatırımı için çağrıda bulunarak, “Volkswagen Türkiye’ye yatırım kararı vermişti, herhalde politik nedenlerden dolayı karar askıda. Eğer Volkswagen Türkiye’ye yatırım yaparsa, hem Volkswagen hem Almanya hem de Türkiye kazanacak.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 15. kuruluş yılı vesilesiyle Berlin Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk-Alman dostluğunun uzun bir tarihi geçmişi olduğunu ve bu dostluğun tarih boyunca çok ciddi meydan okumalara karşı koyduğunu söyledi.

"Dostluğumuzun temelleri çok sağlamdır. Bu sağlam temeller, iş dünyası olarak bize, gelecekte ikili düzeyde, Ortadoğu, Orta Asya, Avrupa ve genel anlamda dünyada geniş birlikte çalışma alanları sunmaktadır." diyen Hisarcıklıoğlu, "Günlük, güncel ve konjonktürel gelişmeler, ilişkilerimizin sağlamlığına zarar veremez.” yorumunu yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin iktisadi boyutunun sağlam temele oturduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda bulunduğunu ve Türkiye’deki en önemli yatırımcı ülke olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanların iki ülke arasında köprü görevini yerine getirdiklerine işaret ederek, “Onların, Alman toplumuna ve Alman ekonomisine entegre olmasıyla da gurur duymaktayız. Almanya’da 80 bin Türk girişimci, yıllık 50 milyar avro ciro yapmakta ve 500 bin istihdam sağlamakta.” diye konuştu.


- “Kazan-Kazan noktasında en önemli projelerinden birisi olacak”

Türkiye’de 7 bin Alman firmasının faaliyet göstererek 120 bin kişiye istihdam sağladığını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de Almanya'nın yatırımı 10 milyar avro civarında. Almanya'nın dış yatırımının 700 milyar avro olduğunu düşünürsek bugün bize gelen bunun sadece yüzde 1’idir. Bundan da şikayetçiyiz. Demek ki alacağımız çok mesafe var.” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Türkiye’ye yatırım yapanların yarının kazananları olacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Buradan Volkswagen’e bir çağrıda bulunmak istiyorum; bakınız Japonlar sıfır üretim hatasıyla araba üretme noktasında dünyada marka ülke. Toyota’nın Türkiye’de fabrikası var. Toyota’nın dünyadaki bütün fabrikalarında mukayese ettiğiniz zaman tek bir ülkedeki yaptığı üretim sıfır üretim hatasıyla. Oda Sakarya'daki, Türkiye’deki yapmış olduğu yatırım. Japonya’da bile hatalı araba üretiyorlar, Türkiye’deki üretilen ürün sıfır hata ile çıkıyor.

Bu Türk işçisinin, Türk teknisyeninin de becerisini göstermektedir. Aynı zamanda dünyadaki bütün Ford fabrikaları içinde en verimli fabrika Kocaeli'ndeki Ford’un yatırımıdır. Volkswagen, Türkiye’ye yatırım kararı vermişti, politik nedenlerden dolayı herhalde askıda. Eğer Volkswagen Türkiye’ye yatırım yaparsa, hem Volkswagen, hem Almanya hem de Türkiye kazanacak. Kazan-kazan noktasında en önemli projelerinden birisi olacak. İnşallah bizler bu yılın sonunda nihai kararın olumlu çıkmasını bekliyoruz. Bu kapsamda buradan değerli dostlarımızın desteklerinizi de bekliyoruz.”


- “Türkiye, Avrupa’ya büyük bir mülteci dalgasını önledi”


Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Barış Pınarı harekatının Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek üzere yapıldığının altını çizerek, "82 milyonu rahatsız eden terör örgütlerinin sınırlarımızdan öteye atılması önemliydi. Hem bölge halkının huzuru ve refahı hem Türkiye'nin güvenliği için şarttı. Aynı zamanda olası bir mülteci akınının önüne geçti. Yoksa hem Türkiye’ye hem de Avrupa’ya milyonlara ulaşacak yeni ve büyük bir mülteci dalgası başlayacaktı. Biz bunu da önledik, Dolayısıyla, Almanya ve dostlarımızın bunu görmelerini ve desteklerini bekliyoruz.” dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) katılım süreci, AB ile Türkiye arasındaki Suriyeli sığınmacılar konusunda varılan mutabakat, Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi temel konularda, Almanya'nın liderliği ve desteği belirleyici olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu alanlar, Türkiye'nin, Almanya'nın, hatta AB'nin ortak değerlerine dayalıdır, ortak menfaatlerine dayalıdır. Bu çerçevede, Almanya'nın bu alanlardaki liderliği ve desteği son derece önemli. Bizler Almanya ile iktisadi ilişkilerimizi artırmak istiyoruz. Türkiye’de çok geniş bir iş adamı heyetiyle ve ülkemizin önde gelen oda ve borsa başkanlarıyla buraya gelmemizin nedeni de budur. Hem bu ziyaretlerin, hem de ikili odalarımızın, aramızdaki ilişkileri daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyoruz.”

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kredi faizlerinde yeni indirim sinyali! İşte güncel kredi faiz oranları
TED Isparta Koleji'nde Felsefe Rüzgarı Esti...
​Iyaşpark AVM’de Çocuklar İbi ve Tosi ile Eğlendi
Dul eşlere ve emekliye birden fazla emeklilik maaşı
Isparta -Burdur Yolunda Trafik kazası: uçuruma devrildi
Isparta'da bir parti için gereken tüm malzemeler Asrın'da
Eğirdir Gölü’ndeki Su Seviyesindeki Azalma Tedirgin Edici Boyutta
Isparta'da yapılan tesis ihaleye çıkıyor...!
Isparta Sağlık Müdürlüğü'nden çok önemli bilgilendirme...
Isparta'da koordinasyon toplantısı
Son dakika haberi:17 bin 689 personel alınacak
Isparta'da bir çok hastalığa deva bitki için eğitim...
Isparta'da hayata geçirildi!
O tırlar Isparta'ya geliyor
Davraz Kayak Merkezi'nde ziyaretçi hedefi büyük
Emlak vergisi ikinci taksit son gün ne zaman?
Isparta'daki yarışma Sonuçlandı... ödül töreni yapılacak!
Isparta'da balıkçı ailelerine pinter donam eğitimi
Isparta Valiliği'nden kış uyarısı! ''Dikkat edelim...''
Bakanlığa bağlı birimler Isparta'yı gezdi
Isparta'da gerçeği aratmayan tatbikat...!
TÜRKER AVM'DE BU FIRSAT KAÇMAZ.....
Isparta Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazır...
Isparta'da 53 araç sürücüsüne havadan ceza yağdı
Bubble Kids'den çocuklara büyük müjde!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?24 Kasım 2019
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladıDizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı26 Kasım 2019
Isparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele GeçirildiIsparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele Geçirildi27 Kasım 2019
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istediIsparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi25 Kasım 2019
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttıÖldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı26 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü KutlamasıTED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması25 Kasım 2019
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi25 Kasım 2019
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!25 Kasım 2019
Burdur’da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralıBurdur’da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı26 Kasım 2019
Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR 25 Kasım 2019
SDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” DediSDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” Dedi26 Kasım 2019
Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralıIsparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı27 Kasım 2019
Isparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi AçıklandıIsparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi Açıklandı26 Kasım 2019
Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...25 Kasım 2019
Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...27 Kasım 2019
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZGENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ25 Kasım 2019