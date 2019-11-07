Rize Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe, Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Peçe, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu bazı baroların TBB'de olağanüstü genel kurul yapılmasına yönelik girişimleri olduğunu belirtti.

Bu tür girişimlerin yarardan çok zarar getireceğini ifade eden Peçe, "Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz. Bu genel kurul çağrılarının birliğimize zarar verdiğini düşünüyoruz. Yargı reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Peçe, olağanüstü genel kurul çağrılarından vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

Sakarya ve Bartın Baroları da tepki gösterdi

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak ve Bartın Barosu Başkanı Ferhat Parlatır, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Burak, yaptığı yazılı açıklamada, 11 baronun TBB'yi olağanüstü genel kurula çağırmasına tepki gösterdi.

"TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz." ifadesini kullanan Burak, bu genel kurul çağrılarının birliğe zarar verdiğini düşündüklerini bildirdi.

Bartın Barosu Başkanı Parlatır da söz konusu girişimleri girişimleri doğru bulmadıklarını belirterek, "Yargı Reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız. Bu nedenle Olağanüstü Genel Kurul çağrılarını doğru bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri Baro Başkanı Dursun: Birlik ve hukuk ruhu devam ettirilmeli

Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin ve yargının içinden geçtiği bu süreçte, TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesinin hiçbir fayda sağlamayacağını belirterek bu durumun kutuplaşma ve ayrışmayı daha da artıracağından endişe duyduklarını ifade etti.

Tek amaçlarının, baroların ve TBB'nin hukuk kurumları olarak varlıklarını güçlü bir biçimde sürdürebilmek ve siyasetten tamamen uzak durarak birlik ruhunun devam etmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Dursun, şöyle devam etti:

"Olağanüstü genel kurul yapmanın her türlü açıdan zorluğu nedenleriyle olağanüstü genel kurul yerine, bir önceki başkanlar toplantısında alınan ortak karar gereğince, ortalama 3 ayda bir yapılması kararlaştırılan başkanlar toplantısının yapılması daha yerinde, uygun ve doğru olacaktır. Zira son Samsun mali genel kurulunda yaşananlar ve olanlar, hepimizin hafızasında daha yeni ve tazedir. Barolar ve TBB arasındaki konular, ülke gündeminden tamamen çıkarılmalı, karşılıklı saygı ve anlayışla birlik ve hukuk ruhu devam ettirilmelidir."

Dursun, bütün bu nedenlerle TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını kaydetti.

Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentür, bazı baroların Türkiye Barolar Birliğini (TBB) olağanüstü genel kurula çağırmasına tepki gösterdi.

Yentür, yaptığı yazılı açıklamada, TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Aydın, Van ve Tunceli barolarının girişimlerini Elazığ Barosu olarak doğru bulmadıklarını belirtti.

Bu talebin usul ve gerekçesiyle TBB'ye zarar verdiğini düşündüklerini aktaran Yentür, şunları kaydetti:

"Bu talebin, yargı reformu sürecinde, mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken ve 2. paket için çalışmaların yürütüldüğü bir zeminde ülkemizin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısında olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."