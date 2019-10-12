Suriyeli Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bayırbucak Türkmenlerinin bildirisinden: - "Biz, Bayırbucaklı ana ve babalar olarak çocuklarımızı, gençlerimizi bu kutlu davaya nefer olarak göndermek için hazır olduğumuzu bildirir, canımız, malımız ve dualarımızla Peygamber ocağı Türk ordusunun yanında

Suriyeli Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
0
Isparta Düğün Salonları

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Bayırbucak Türkmenleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkmen toplumu, hazırladıkları bildiriyle, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini dile getirdi.

Babasının DEAŞ terör örgütü ile mücadele sırasında şehit olduğunu belirten 4. sınıf öğrencisi Kevser Rislan, Bayırbucak Türkmenlerinin hazırladığı ortak bildiriyi okudu.

"Yüce Türk milleti ve kahraman Türk ordusuna seslenişimizdir" ifadeleriyle başlayan bildiride, şunlar kaydedildi:

''Bizler, ana vatan Türkiye'nin ön karakolu olan Bayırbucak Türkmenleri olarak, şanlı Türk ordusunun kahraman Mehmetçikleri tarafından Fırat'ın doğusundaki terör ve şer yuvalarına düzenlenecek Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemekteyiz. Biz, Bayırbucaklı ana ve babalar olarak, çocuklarımızı, gençlerimizi bu kutlu davaya nefer olarak göndermek için hazır olduğumuzu bildirir, canımız, malımız ve dualarımızla Peygamber ocağı Türk ordusunun yanında olduğumuzu bir kez daha yineleriz. Ordumuz seferdeyken bize yakışan tek şey ümmetçe tek yumruk olmaktır."

Bayırbucak Türkmenlerinden Ömer Ceren de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaşın çıktığı ilk günden bu yana kendilerine her türlü imkanı sağlayan Türk devletine artık borçlarını ödeme zamanının geldiğini söyledi.

PKK yüzünden 7 yıl cezaevlerinde işkence görüp hapis yattığını aktaran Ceren, şöyle konuştu:

"1996 yılında Bayırbucak bölgesinde faaliyet yürüten PKK terör örgütünü, Türk devletine ihbar edip Türkiye ile işbirliği yaptığım için rejim tarafından cezaevine atıldım. 70 yıl daha işkence göreceğimi bilsem aynı şeyi bugün de yaparım. Bizler Suriyeli Türkmenler olarak bu harekata maddi manevi destek olacağız. Parası olan parasıyla, olmayan duasıyla destek olacak. Gençlerimiz cephe hattında fiziki destek veriyor. Bizler de İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali safımız belli olsun diye kampanya başlattık. Türkiye'de bulunan tüm Suriyelileri harekata desteğe davet ediyorum."

16 yaşındaki Maid Salih de Türk askeriyle aynı cephede omuz omuza mücadele etmek için hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Türkmenler harekata maddi destek için oluşturulan bağış kutusuna destekte bulundu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Lezzetli balık menüleriyle Gözde Balık Evi
TED Isparta anaokulu minikleri kışlık hazırlığını yaptı
Trabzon'daki toplantıda Isparta Gülü'ne dikkat çekildi
Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!
Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü
​Vali Seymenoğlu Davraz’da İncelemelerde Bulundu
Isparta'da (TAMP) koordinasyon toplantısı
Isparta'da operasyon! otobüste yakalandı
Eğirdir'de Park ve Bahçeler Kışa Hazırlanıyor
​Rektör Çarıkçı’nın “Barış Pınarı Harekatı” İçin Mesajı
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''
Isparta Belediye Başkanı ''Barış Pınarı'' harekatı mesajı
F Klavye Dünya Şampiyonu SDÜ'ye yerleşti
Isparta'da Fetih Suresi okundu
​Erdoğan'dan ikinci talimat geldi! Milyonlarca çalışana müjde
Atık Piller Çöp Değildir
Isparta'da narkotik operasyon!
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı
Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı
TED Isparta Koleji'nde torunlarıyla bir araya geldiler
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Önlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyorÖnlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyor08 Ekim 2019
A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destekA Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek10 Ekim 2019
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!08 Ekim 2019
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacakIsparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak05 Ekim 2019
Organları 3 hastaya umut olduOrganları 3 hastaya umut oldu05 Ekim 2019
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarındaProtein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında05 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Rasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdıRasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdı10 Ekim 2019
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!08 Ekim 2019
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı09 Ekim 2019
'Akıllı kutu' ile can kayıplarının önüne geçilecek'Akıllı kutu' ile can kayıplarının önüne geçilecek08 Ekim 2019
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldıIsparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı09 Ekim 2019
Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldıAdanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı10 Ekim 2019
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı YapıldıIsparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı08 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttıIsparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı08 Ekim 2019
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirmeIsparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme10 Ekim 2019
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADIBAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI07 Ekim 2019
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyorUlaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor07 Ekim 2019
Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi 08 Ekim 2019