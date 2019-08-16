İSTANBUL (AA) - ABD'li müzisyen Bless Shahmen, müziğinin kişiliğini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Şarkılarımı dinleyenler beni yakın arkadaşlarımdan çok daha iyi tanıyabilir. Kendi yaşantımı gizli tutuyor, tüm hissettiklerimi müziğimle ifade ediyorum." dedi.

Ünlü hip hop şarkıcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi kapsayacak bir turnenin planlaması içinde olduğunu belirterek, Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer ile köpeği Kara'yı görmek üzere İstanbul'a geldiğini söyledi.

"Türkiye'ye, sonraki turnenin büyük bir parçası olacaklarını söyleyebilirim." diyen Kaliforniyalı şarkıcı, önceki sene aralık ayında da Zorlu PSM'de gerçekleşen konseri için İstanbul'a geldiğini, Türkiye sevgisinin çok derin olduğunu ve burada hayal edemeyeceği kadar sevgi gördüğünü ifade etti.

Shahmen, Türkiye'de hip hop müzik yapan arkadaşlarının olduğunu fakat daha çok klasik Türk müziğine ilgi duyduğunu dile getirerek, "Ney ile çalınan bütün müzikleri çok seviyorum. Ney sesi duyduğumda, zihnimde şarkı sözleri duymaya başlıyorum, dinlerken şarkı sözleri yağmur damlaları gibi aklıma düşüyor." diye konuştu.

İran müziği sayesinde keşfettiği ney enstrümanını ilk kez Los Angeles'ta dinlediğini kaydeden müzisyen, kendi eserlerinde de pek çok kez neyi kullandığını söyledi.

"Türkiye'de klip çekmek isterim"

Antalya, Kapadokya ve İzmir gibi Türkiye'nin çeşitli şehirlerini görmek istediğini vurgulayan Shahmen, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de bir video klip çekmeyi çok isterim ama sadece İstanbul'u gördüm. Biliyorum ki büyülü pek çok mekan var. Sadece birkaç popüler mekanı görüp oralarda klip çekmek istemiyorum. Başka şehirleri de gördüğümde, biraz daha gezip şarkılarıma uyacak mekanları bulduğumda çekebilirim. Çünkü ben aynı zamanda bir film yapımcısıyım ve bütün kliplerimi kendim çekiyorum."

Bless Shahmen, Türkiye'nin farklı şehirlerinde konserler vermek istediğine işaret ederek, Türk hayranlarının gösterdiği sevgisi dolayısıyla Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirdi.

Kendi hayatından bahsetmekten çok hoşlanmadığının altını çizen müzisyen, "Şarkılarımda çok açık bir insanım. Aslında yaptığım müzik benim kişiliğimi açıkça ortaya koyuyor. Şarkılarımı dinleyenler beni yakın arkadaşlarımdan çok daha iyi tanıyabilir. Kendi yaşantımı gizli tutuyor, tüm hissettiklerimi müziğimle ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü şarkıcı, 2008'de Amsterdam'da kendi müzik grubunu kurduğunu, yılın büyük bölümünü de Hollanda'da çalışarak geçirdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Birlikte çalıştığım çok kişi oldu. Sadece 3 kişiyle başladım diyemem. Bir film gibi bizim grubumuzun da geniş bir ekibi var. Müziğimizi desteklerseniz siz de Shahmen'in bir parçası olursunuz. Shahmen müziği hayatınıza devam edebilmenize, olumsuzlukları hayatınızdan söküp atmanıza ve olumlu şeyler elde etmenize yardım eder. Böylece siz de grubun bir üyesi olursunuz."

- "Bir kral, topluma hitap edebiliyorsa kraldır"

Hip hop şarkıcısı, sahnede kullandığı "Shahmen" isminin hikayesine de değinerek, ismin kral anlamına gelen "şah" ile insanlar anlamına gelen "men" kelimelerinin birleşmesinden oluştuğunu ifade etti.

Halk olmadan "kral" olunamayacağından yola çıkarak bu ismi seçtiğini aktaran Shahmen, şöyle devam etti:

"Bir kral, halkı olmadan bir hiçtir. Topluma hitap edebiliyorsa kraldır. Bu yüzden özellikle 'men' kelimesini kullandım. Çoğunluğu simgeliyor, tekliği değil. Shahmen, halkın kralı yani halkın sanatçısı anlamına geliyor. Amerika'daki anahtar kelime iyileştirici, şifacı. Kızılderili kültüründe shahmen tam da benim yaptığım işi yapıyor, insanların acılarını, sorunlarını ve endişelerini gideriyor. 12. yüzyılda bugün yaptığım işi yapsaydım adıma 'sufi' derlerdi. İsimler önemli değil, benim işim hikaye anlatmak."

Shahmen, köpekler konusunda çok hassas olduğunu ve farkındalık için Türkiye'deki Rehber Köpekler Derneği'ni desteklediğini kaydetti.

Tunçer'in rehber köpeği Kara'yı örnek vererek rehber köpeklerin, sahipleri için taşıdığı öneme de dikkati çeken Shahmen, "Hayranlarım köpekleri çok seviyorlar ama eğitimli bir köpeğin hayatlarını nasıl değiştireceğini bilmiyorlar." dedi.

Görme engelli bireylerin toplum içerisinde kendilerine olan güvenlerini arttırarak daha özgür hareket etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Rehber Köpekler Derneği, Türkiye'de rehber köpekler uygulamasının yaygınlaşması için çalışıyor.