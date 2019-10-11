Rolls-Royce'un ilk SUV modeli Türkiye'de

Yeni Rolls-Royce Cullinan'ın Türkiye tanıtımı İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaptı

Rolls-Royce'un ilk SUV modeli Türkiye'de
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, tarihinin ilk SUV modeli Cullinan'ın Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeni Rolls-Royce Cullinan, İstanbul’da bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nda yapılan basın toplantısıyla Türkiye'ye adım attı.

Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann, toplantıdaki konuşmasında, "Yaşam tarzlarında sınırlamaları kabul etmeyenler için tasarımcılarımız, gerçekten benzersiz ve ödünsüz bir otomobil yarattı." ifadelerini kullandı.

Tiemann, Cullinan'ın kendileri için tamamıyla yepyeni bir yolculuğa ve yepyeni bir istikamete işaret ettiğini belirterek, "Tabii ki de şüphesiz Phantom modeli her zaman olduğu gibi bundan sonra da bizim için amiral gemisi pozisyonunu koruyacaktır ve tüm dünyada lüks ürünler dendiği zaman sahip olduğu zirveyi korumaya devam edecektir." dedi.

Royal Motors Başkan Yardımcısı ve Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Marka Müdürü Hilal Aysal ise "Cullinan sizi günlük hayatın monotonluğundan çıkararak ıssız bir gölde balık tutmaya, karlı yollardan geçerek dağ evinize zahmetsizce götürürken aynı zamanda çocuklarınızı evden okula, akşamları ise bir sanat sergisine aynı lüks hissiyle götürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Slater de Rolls-Royce'un Royal Motors ile birlikte Türkiye pazarında beklentilerin çok üzerinde bir başarı elde ettiğini ifade ederek, "Her gelen yeni modelle gençleşen Rolls-Royce, ilk SUV’u Cullinan ile birlikte sadece şehir hayatında konfor ve lüks arayanlara değil, macera tutkunlarını da kendine çekiyor." diye konuştu.


- İsmini şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşından alıyor


Toplantıda verilen bilgilere göre, Rolls-Royce Cullinan, gerçek lüks ile arazi yolculuğuna çıkma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Tamamı alüminyum "lüks mimarisi" üzerine konumlanan tasarımıyla ikinci alüminyum Rolls-Royce olma özelliği de taşıyor.

Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşının adını taşıyan Cullinan, Rolls-Royce’un ilk yüksek gövdeli, her türlü engeli aşabilen, her rotasyona ulaşabilecek bir arazi otomobili olarak öne çıkıyor. Dünyanın her yerinde yapılan düzinelerce yol testine göre bu otomobil, engebeli araziyi güvenle geçebiliyor ve çevikliğiyle de yüksek performans sergiliyor.

Rolls-Royce'un ünlü "Magic Carpet Ride"ı (Uçan Halı Sürüşü), Cullinan'ının sofistike ayarlanabilir havalı süspansiyonuyla bütün arazi koşullarında deneyimlenebiliyor. Aynı zamanda Cullinan, SUV segmentinde ilk "üç kutu özellikli" otomobil özelliğini de taşıyor.


- 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor


Otomobil içindeki opsiyonel bölme duvarı, yolcular için bagaj bölmesinden ayrılmış ayrı bir ortam oluşturuyor. Araç, yeni 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor dört çeker sistemiyle birlikte 563 HP/ 420 kW güç ve 850 Nm tork üretiyor. Gerçek bir Rolls-Royce olan Cullinan, sahiplerinin çok çeşitli yaşam tarzlarına özel olarak geliştirilen, kişiye özel seçenekleriyle sunuluyor.

Ayrıca özel sipariş seçeneklerinden biri olan "Viewing Suite" sadece bir düğmeye basılarak bagaj bölümünden arka tarafa bakan, çift deri koltuk ve özel kokteyl masasından oluşuyor.


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