"Reis Bey" Kahramanmaraş'ta seyirciyle buluştu

KAHRAMANMARAŞ - Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" adlı eseri, Kahramanmaraş'ta seyirciyle buluştu.

Milli Eğitim, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları, Kahramanmaraş Valiliği, Sütçü İmam Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" programı, ikinci gününde tiyatro etkinliğiyle devam etti.

Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı ve Özer Tunca'nın yönettiği "Reis Bey" oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelendi, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Bir genci haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını konu alan oyunun dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını Çetin Atay ve müziklerini de Oktay Köseoğlu yaptı.



Oyunda Osman Nuri Ercan, Zafer Güllü, Sevgi Tanrıverdi, Şemsettin Zırhlı, Çetin Azer Aras, Selma Bayraktargil, Şevki Çepa, Caner Kadir Gezener, Meliha Savaş, Levent Şenbay, Ercan Eker ve Savaş Tamer rol aldı.

Oyunu, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Prof. Dr. Niyazi Can, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli izledi.

Vali Özkan ve Yılmaz, oyunun ardından sanatçılara çiçek hediye etti.