İSTANBUL - Fiat Panda’nın, dört tekerlekten çekişli versiyonu “Panda Cross 4x4” satışa sunuldu.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Panda Cross 4x4 satışa sunuldu. Şehir içinde kullanımı kolay ve çevik karakter özelliklerini sürdüren Panda Cross 4x4, arazi koşullarında yüksek off-road kabiliyetleri sergileyerek performansından ödün vermiyor.

Fiat Panda Cross 4x4, 85 HP gücündeki turbo TwinAir motoru ile yakıt tasarrufu ve performansı birleştirmesinin yanında 105 bin 900 TL erişilebilir fiyatıyla Türkiye’nin en ulaşılabilir 4x4’ü olarak da öne çıkıyor.





- Panda Cross 4x4 ile off-road heyecanı





Panda Cross 4x4’ün dış tasarımında gövde rengi ön-arka cross görünümlü tamponlar, gövde rengi yan süs çıtaları, çift renkli 15 inç stil kapak jantlar dikkati çekiyor. Aracın ön kısmını, Fiat Panda’nın karakteristik far tasarımı içerisinde yer alan LED gündüz ve ön sis farları tamamlıyor.

Yeni koltuk döşemeleri, deri direksiyon & vites topuzu ve akıllı telefonunuzla entegre edilebilen Uconnect eğlence sistemi Panda Cross 4x4’ün iç kısmındaki önemli detaylar olarak sıralanıyor. Panda Cross 4x4’te ayrıca telefon tutucu, otomatik klima, arka park sensörü, yan ve perde hava yastıkları standart olarak sunuluyor. Opsiyonel olarak sunulan Plus Paket ise krom görünümlü iç ve dış detayları, alaşım jantları ve ön tamponda kırmızı çeki halkaları ile Cross 4x4’ün gerçek arazi aracı kimliğini tamamlıyor.





- Donanımı hakkında





Yükseltilmiş süspansiyon, dört tekerlekten çekiş sistemi, ayarlanabilir sürüş modları ve yokuş iniş desteğiyle zorlu arazi koşullarıyla kolayca baş edebilen Panda Cross 4x4’te iki silindirli 85 HP gücündeki emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgeyen turbo TwinAir motor görev yapıyor.

900 cc’lik silindir hacmine sahip 85 HP güç üreten turbo motor, 95 g/km’lik karbondioksit emisyon salınım değeriyle de ekolojik yönünü ortaya net biçimde koyuyor. Eşdeğer bir performans sunan 4 silindirli bir motora göre yüzde 10 daha hafif olan TwinAir motor, yakıt tüketiminde ise yüzde 30’a varan tasarruf sağlamasıyla da dikkati çekiyor.

Fiat’a Avrupa’nın 2 silindirli motor sunan tek otomotiv üreticisi unvanını da kazandıran TwinAir motor teknolojisi, üst üste 3 defa yılın en çevreci otomobil üreticisi seçilen Fiat’ın, bu konuda lider kalabilme hedefinin önemli bir parçası olarak da ön plana çıkıyor.