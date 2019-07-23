Mektebim Okulları'ndan tüm öğretmenlerine tamamlayıcı sağlık sigortası

- Mektebim Okulları, yaklaşık bin 400 civarındaki öğretmen kadrosunun tamamını tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetinden yararlandırmak amacıyla Allianz Türkiye ve Medical Park ile iş birliği yaptı - Mektebim Okulları Genel Müdürü Servet Özkök: - "Niteliği

Mektebim Okulları'ndan tüm öğretmenlerine tamamlayıcı sağlık sigortası
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Mektebim Okulları, yaklaşık bin 400 civarındaki öğretmen kadrosunun tamamını tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetinden yararlandırmak amacıyla Allianz Türkiye ve Medical Park ile iş birliğine gitti.

Mektebim Okulları, Allianz Türkiye ve Medical Park arasında tamamlayıcı sağlık sigortasına ilişkin iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın imza töreni, Mektebim Okulları Genel Müdürü Servet Özkök, MPL Care Anlaşmalı Kurumlar Cari İş Geliştirme Koordinatörü ve BTN Sigorta Genel Müdürü Dr. Ruhsan Gezgin ile Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü Aykut Özalp'in katılımıyla Mektebim Okulları Avcılar Kampüsünde gerçekleştirildi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Mektebim Okulları tarafından kurulan, kurum ve devlet okullarında çalışan öğretmenlere kişisel ve mesleki gelişim alanlarında eğitim hizmeti sunacak olan "Öğretmen Yetiştirme Merkezleri" 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla faaliyetlerine başlıyor.

Merkezin ilk projesi olan "Sana Değer Öğretmenim" programının ilk adımı olarak, öğretmenlere yönelik tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti için Mektebim Okulları, Medical Park ve Allianz Türkiye ile iş birliğine gitti.

Proje kapsamında Mektebim Okulları, tüm öğretmenlerine tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti sunacak.


- "İlk yatırımımızı bizim için çok değerli olan öğretmenlerimize yapıyoruz"


Mektebim Okulları Genel Müdürü Servet Özkök, törendeki konuşmasında, dünyanın en itibarlı eğitim kurumu haline gelme hedefiyle çalıştıklarını, merkeze çocukları aldıklarını söyledi.

Çocuklara daha iyi eğitim verebilmek ve dünyadaki çocuklarla rekabet eder hale getirebilmek adına, dünyada olan sistemleri getirebilmek için çalıştıklarını dile getiren Özkök, şunları söyledi:

"Niteliği önce öne çıkarmak istiyoruz, nitelik olmadan nicelik olduğunda, sağlıklı bir yapı olmaz. O yüzden ilk yatırımımızı bizim için çok değerli olan öğretmenlerimize yapıyoruz. Kıymetlerimizi teslim ettiğimiz öğretmenlerimize 'değerlerimiz' diyoruz ve mottomuzda da 'Sana değer öğretmenim.' diyoruz. Öğretmenin sınıfta, başka bir şey düşünmeden ders anlatabilmesi, işine odaklanması ve kurumunun ona sahip çıktığını bilmesi bizim için çok değerli.

Bu kapsamda, paydaşlarımızla birlikte tüm öğretmenlerimize tamamlayıcı sağlık sigortası yapıyoruz. Projemiz yaklaşık bin 300-bin 400 civarı öğretmeni kapsıyor. Sigorta, tüm öğretmenlerimizi kapsıyor."


- "1 milyonu aşkın tamamlayıcı sağlık sigortalı oldu"


MPL Care Anlaşmalı Kurumlar Cari İş Geliştirme Koordinatörü ve BTN Sigorta Genel Müdürü Dr. Ruhsan Gezgin, tamamlayıcı sağlık sigortasının önemine işaret etti.

Medical Park Sağlık Grubu olarak hastaneler ve iştirakler ile birlikte 2012 yılında, tamamlayıcı sağlık sigortasını sektörde ilk ortaya çıkışında öncülük üstlendiklerini dile getiren Gezgin, şunları kaydetti:

"Şu an devletimizin desteği ve sigorta sektörünün diğer paydaşlarının da bu işe gönül vermesi ile kısa sürede 1 milyonu aşkın tamamlayıcı sağlık sigortalı oldu. 7 yıl içinde ülkemizde çok ciddi bir ilerleme kaydetti. Grubumuz olarak tamamlayıcı sağlık sigortasında, en fazla sağlık sigortalılarımıza hizmet veren grup özelliğini taşıyoruz.

Mektebim Okulları ile birlikte yaptığımız tamamlayıcı sağlık sigortasının bizim için çok daha büyük bir anlamı var. Bir ülkenin geleceği, o ülkenin insanlarının göreceği eğitime bağlı. Öğretmenlerimiz bizler için çok kıymetli. Öğretmenlerimizin sağlığına bir nebze destek vererek, onların sağlığını emanete aldık. Hakkıyla yerine getirip bakacağımızdan da eminiz."


- "Önceliğimiz, her zaman değişen talep ve ihtiyaçlara uygun çözüm ve uygulamalar sunabilmek"


Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü Aykut Özalp, öğretmenlerin toplum için önemine dikkati çekerek, öğretmenlerin içinde olduğu her projede yer almanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Özalp, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Allianz Türkiye olarak, sağlık sigortacılığında sadece sağlık harcamalarını finanse eden kurum olmanın ötesine geçen bir vizyonla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Önceliğimiz, her zaman değişen talep ve ihtiyaçlara uygun çözüm ve uygulamalar sunabilmek. Ülkemizin seçkin eğitim kurumlarından Mektebim Okullarına'da öğretmenlerimize tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti sunulması noktasında attığı adımdan dolayı kutluyoruz. Bu projede herkes elini taşın altına koydu, öğretmenlerimiz için değer."






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