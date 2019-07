KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince, şehit aileleri ve gazilere ücretsiz diş taraması yapıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kesici ve Dr. Öğr. Üyesi Katibe Tuğçe Temur ile Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kamalak ve Dr. Öğr. Üyesi Aslı Soğukpınar tarafından, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nde gazi ve şehit yakınlarının diş muayeneleri gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, burada yaptığı açıklamada, aziz şehitlerin emaneti olan aile fertleri ve kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ve üniversite olarak her fırsatta bir araya gelmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehirde gerçekleştirilen etkinliklere üniversite olarak katıldıklarını dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli hocalarımız ile Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile şehitlerimizin ailelerini evlerinde ziyaret ettik. Uzman hekimlerimiz ailelerimize yönelik diş taraması gerçekleştirdiler. Amacımız, bu vesile ile ailelerimizle bir araya gelmek ve her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Bu toprakların vatan olması için fedayı can eyleyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Dernek Başkanı Yunus Karaman da Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve diş hekimlerinin derneklerini ziyaret ederek yalnız olmadıklarını gösterdiklerini belirterek, şehit aileleri adına teşekkür etti.