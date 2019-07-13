ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi tarafından "11. Geleneksel Sünnet Şöleni" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dokumapark'taki şölene, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile vatandaşlar katıldı.

Tütüncü, aynı şehri paylaşmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Minik yavrularımız en güzel şekilde okullarını bitirsinler, vatanına ve milletine, bütün insanlığa ve her şeyden önemlisi anne ve babalarına hayırlı evlat olsunlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından çocuklar, aileleriyle müzik eşliğinde eğlendi.