'Karakomik Filmler' izleyiciyle buluşuyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın "Karakomik Filmler" adlı projesinin ilk filmi izleyiciyle buluşacak.

'Karakomik Filmler' izleyiciyle buluşuyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta Cem Yılmaz'ın yeni filminin de aralarında bulunduğu 4'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve rol aldığı "Karakomik Filmler" adlı projesinin ilk filmi yarın izleyiciyle buluşacak.

"İki film birden" konseptinde hazırlanan "Karakomik Filmler", "Kaçamak" ve "2 Arada" isimli iki orta metraj filmden oluşuyor.

Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Can Yılmaz'ın rol aldığı "Kaçamak", eşlerine yalan söyleyip felekten bir hafta sonu geçirmek için lüks bir işletmede bir araya gelen bir grup erkeğin, yakınlarına dünya dışı varlıkların iniş yapmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin ünlü komedyen Yılmaz'a eşlik ettiği "2 Arada" ise arabalı vapurda çalışan bir adamın acıklı hikayesini konu alıyor.

"Malefiz: Kötülüğün Gücü"

Oscar sahibi Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı "Malefiz: Kötülüğün Gücü" fantastik macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Yönetmenliğini Joachim Ronning'in üstlendiği yapım, Malefiz ve Aurora'nın arasındaki karmaşık ilişkiyi ve Moors topraklarına gelen yeni tehditlerle karşılaşmalarını konu ediniyor.

Başrolde "Malefiz" karakterini canlandıran Angelina Jolie'ye Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Juno Temple, Ed Skrein, Chiwetel Ejiofor, Lesley Manville ve Sam Riley eşlik ediyor.

"Viking Kuşatması"

Jack Burton'un yönettiği aksiyon ve macera türündeki "Viking Kuşatması"nda Michelle McTernan, Sarah Driver, James Groom ile Adam McNab oynuyor.

Senaryosu Philip Dyas ve Alastar Kirton'a ait olan filmin konusu özetle şöyle:

"Çılgın kadınlardan oluşan bir çete, büyük bir plan hazırlığındadır. Kadınlar, sevdiklerini köle olarak satan yolsuz keşişlerle dolu bir manastırı ele geçirmek ve keşişleri katletmek istemektedir. Ancak onların planı, şeytani bir ordu ile karşı karşıya geldiklerinde bozguna uğrar."

"Vahşet Oteli"

Suzanne Clement, Allan Hawco, Shelley Thompson ve Geza Kovacs'ın rol aldığı "Vahşet Oteli"ni Michael Melski yönetti.

Korku türündeki yapım, bebek beklemekte olan bir ailenin hafta sonu tatili için gittikleri otelin karanlık gizemini keşfetmeleriyle başından geçenleri anlatıyor.

"Oray"

Mehmet Akif Büyükatalay'ın yönettiği "Oray", Almanya'da İslam'i kaidelere bağlı hayat süren bir gencin, karısı ile aralarında geçen bir tartışma üzerine boşanmasının ardından gelişen olayları konu ediniyor.

Yönetmen'in "Batılı bir ülkede Müslüman olmak ve din yoluyla kendini ifade etmek istemek ne demek?" sorusuna yanıt aradığı film gösterildiği Berlin Film Festivali'nde "En İyi İlk Film" ödülüne layık görülmüştü.

"En Uzun Gece"

Orhan Kılıç'ın yönetmenliğini yapıp Eda Erol, Cem Kılıç, Gamze Dar ve Umut Özkan ile birlikte oynadığı "En Uzun Gece"; gerçek hikayelerden yola çıkılarak filme alındı.

Polisiye aksiyon türündeki film, insan tacirlerinden, uyuşturucu baronlarına ve organ mafyasına kadar yaşananları seyirciye sunuyor.

"Karışma Bende"

Kamil Çetin'in yönettiği "Karışma Bende", sosyal medya fenomeni olmayı kafasına koyan bir gencin bir kız uğruna gittiği İzmir'de başına gelen olaylar etrafında dönüyor.

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