"Kanseri kullanarak para toplayanlara 'dur' demek istiyoruz"

Antalya'da hem psikolojik hem de bedenen yıpranan kanser hastalarının durumundan faydalanarak "bağış" adı altında yardım toplayıp, dergi satarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı - LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan:

"Kanseri kullanarak para toplayanlara 'dur' demek istiyoruz"
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antalya'da, kanseri yenen gençlerin de aralarında bulunduğu çalışmalar kapsamında, kanser hastalarına "bağış" adı altında yardım toplayıp, dergi satarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya Şubesi'nin girişimleri sonucu, Antalya Emniyet Müdürlüğünce, lösemili çocuklar üzerinden sahte makbuz ve kimliklerle para toplayan, eşya satanların yakalanması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla broşür hazırlandı.

Vakfın yetkilileri, kanseri yenen gençlerle cadde ve sokaklarda dolaşarak halkı dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor, iş yerlerinin kapısına tanıtım broşürleri bırakıyor. Polis ekipleri de bu kişilere yönelik çalışma gerçekleştiriyor.

LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl 200 binden fazla insanın kansere yakalandığını, milyonlarca insanın hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

Kanser tedavisinin çok uzun süren ve pahalı bir hastalık olduğuna değinen Özcan, vakfın Türkiye genelinde 40 bin hastaya ve onların imkanları kısıtlı ailelerine destekler götürdüğünü bildirdi.

- "Türkiye genelinde örgütlenmiş, organize bir çete faaliyeti"

Türkiye genelinde LÖSEV adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Emniyet Müdürlüğümüzle Antalya'da LÖSEV adını, kanseri kullanarak para toplayan dolandırıcılara 'dur' demek istiyoruz. Diğer illerin de örnek alacağı pilot çalışma başlattık. Evinizin kapısına gelerek, sokakta yolunuzu keserek ellerinde sahte satış fişiyle bağış topladıklarını iddia edenler var. Oysa bunlar tamamen prim usulü çalışan, halktan topladıkları parayı patronlarına verip, hasta ve kanser çocukları için kullanılması gereken paraları kendi çıkarları doğrultusunda kullanan birtakım çete. Bunlar, Türkiye genelinde örgütlenmiş, organize bir çete faaliyeti."

Antalya'da belirli noktaların tespit edildiğini aktaran Özcan, söz konusu kişilerin cezalandırılması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Özcan, kentin işlek cadde ve sokaklarına emniyet yetkilileriyle afiş asma ve dağıtma çalışması başlattıklarını belirterek, "Kanser hastaları üzerinden dolandırıcılık yapıyorlar. LÖSEV kapı kapı dolaşarak asla para toplamaz, 21 yıldır böyle bir çalışma yöntemini asla uygulamadı. Bu şekilde yapılan faaliyet zaten Kabahatler Kanununa göre suç teşkil ediyor. Herhangi bir dergi, malzeme satarak, palyaço kılığına girmiş insanlarla karşılaştığınızda lütfen itibar etmeyin, 155'e ihbar edin." diye konuştu.

Kanseri yenerek çalışmalara destek veren gençlerden Atahan Meydan ise kanserin tedavisi uzun süren zorlu bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Asıl hastaların kullanması gereken parayı dolandırıcıların kullanmasının üzücü olduğunu anlatan Meydan, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

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