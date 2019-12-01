Kahramanmaraş'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte etkisini artıran sis nedeniyle hem şehir merkezinde hem de Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte