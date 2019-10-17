KONYA - Ereğli ve Halkapınar ilçelerinin kesiştiği noktada yer alan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Geç Hitit Dönemi'ne ait ''İvriz Kaya Anıtı'', yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Tarım anıtı İvriz, doğal güzelliklerin arasında yer alan bereketi simgeliyor. Geçmişte Evliya Çelebi ile Katip Çelebi tarafından da varlığından ve öneminden bahsedilen anıtın çevresindeki akarsular ile doğal güzellikler ziyaretçiler tarafından beğeniliyor. Tarih ve kültür turlarının düzenlediği bölge, Toros Dağları’ndan akan sularla besleniyor.

"İvriz Kültürel Peyzajı" olarak UNESCO listesinde yer alan anıtı görmeye gelen Mehmet Çelep, anıtın çevresinin oldukça güzel olduğunu belirterek, "Ailemizle birlikte Antalya'dan buraya geldik. Tarihi yapı ve çevresi çok güzel. Herkesin buraya gelip görmesini isterim.'' dedi.

"Tarihi, çok güzel motifleri olan bir anıt var"

Hollanda'dan bölgeyi gezmeye gelen İlhami Doğan, ''Buraya gurbetten geldik. Aslen Kayseriliyim. Burayı çok övdüler. Biz de 'Gelip görelim' dedik. Tarihi, çok güzel motifleri olan bir anıt var. Kayserili olduğum için buranın suyunun Erciyes’ten daha soğuk olduğunu söyleyebilirim.'' diye konuştu.

Gana'dan Türkiye'ye gelen Sadık Cibi de sık sık ülkeyi ziyarete geldiği belirterek, İvriz’i çok beğendiğini söyledi.

"Burası gerçekten hoş bir yer"

Cibi, "Burası gerçekten hoş bir yer, burayı beğendim. Dünya üzerindeki en eski tarım anıtı da burada." dedi.

Anıtın UNESCO tarafından kalıcı listeye alınması bekleniyor.