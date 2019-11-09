ISPARTA - Isparta'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde gıda denetimleri gerçekleştirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay, yaptığı açıklamada, denetimlerin gıda depoları, yem satış depoları, okul kantinleri, öğrenci yurt ve pansiyonu ve yemekhanelerinde gerçekleştirildiğini bildirdi.



Denetimler esnasında ilgililere bilgilendirmelerde bulunulduğunu aktaran Dolunay, şunları kaydetti:

"İnsanımıza güvenilir gıdanın arzı için bütün denetim çalışmalarına aralıksız devam edileceğiz. Özellikle okul kantinlerinde cips, enerji içecekleri, çikolata, gazoz ve meyveli içeceklerin satışı yapılmayacak. Satışı yapılan ürünlerin son tüketim tarihlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Veliler ve öğrencilerin okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka '174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesini istiyoruz."