ANTALYA - İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Gonzalez-Barba ziyaretinde, İspanya Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu, İspanya İstanbul Başkonsolosu Alvaro de la Riva Guzman de Frutos, İspanya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Fernando Hernandez Dominguez de hazır bulundu.

Antalya'yı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Gonzalez-Barba, İspanya ve Türkiye arasında sıkı olan ilişkileri, şehirler arasında da geliştirmek istediklerini belirtti.

İki ülke şehirleri arasında Madrid-Barcelona, İstanbul-Ankara üzerinde yoğunlaşan ilişkiler bulunduğuna dikkati çeken Gonzalez-Barba,"Bu ilişkiyi diğer şehirlere de yaymak istiyoruz. İspanya'daki 10 şehirle, Türkiye'de aralarında Antalya, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Bursa gibi şehirlerin yer aldığı 10 şehri eşleştirmek, turizm ve ticareti geliştirmek, üniversiteler arası ilişkiler kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede Antalya ile Alicante eyaleti Benidorm kentini, turizm başta olmak üzere benzer özelliklere sahip olmaları nedeniyle eşleştirmek istediklerini vurgulayan Gonzalez-Barba, şunları kaydetti:

"Valencia ile İzmir'i, Bursa ile Valladolid, Eskişehir ile Bilbao, Sevilla ile Gaziantep'i eşleştirme fikrimiz var. İspanya sadece Barcelona ve Madrid'den, Türkiye de sadece İstanbul ve Ankara'dan ibaret değil. Amacımız daha fazla şehrin ve ticaret odalarının bir araya gelmesi. Diğer şehirlere de açılım sağlayabilirsek iki ülke arasında 13 milyar lira olan ticaret hacmini 5 yıl içinde 20 milyar dolara çıkarmak mümkün."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek de şehirler arasındaki eşleşmenin sağlanabilmesi için her türlü girişimi yapmaya ve bu inisiyatife her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Ziyaret sonunda karşılıklı hediyeler verildi.